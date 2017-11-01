Владимир Путин поблагодарил фонд Усманова за продвижение науки

МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Владимир Путин выразил благодарность коллективу фонда "Наука, искусство и спорт" Алишера Усманова за активное участие в реализации общественных и благотворительных проектов и за продвижение науки, сообщает пресс-служба организации.

"Проект по установке ретинального импланта по праву можно назвать прорывом в области кибернетического зрения. Это большой шаг в развитии отечественной офтальмологии, которого удалось достичь именно благодаря кооперации нескольких партнеров. Только объединяя усилия частных и государственных, коммерческих и некоммерческих структур, мы сможем развивать как исследовательскую, так и научно-практическую стороны помощи людям с ограниченными возможностями", — заявила Мария Красникова, директор фонда.

Как отметила Красникова, ее лично и весь коллектив фонда радует то, что эти усилия и другие проекты благотворительной организации были отмечены Владимиром Путиным, и внимание Президента заставляет фонд проявлять повышенную ответственность в реализации своих планов.

24 октября 2017 года Владимир Путин выразил благодарность коллективу благотворительного фонда "Искусство, наука и спорт" за активное участие в реализации значимых проектов, общественную и благотворительную деятельность.

Соответствующее распоряжение, подписанное главой государства, было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. В частности, был отмечен совместный проект фонда Алишера Усманова и фонда "Со-единение" по трансплантации бионического глаза.

В конце июня в Научно-клиническом центре оториноларингологии ФМБА России прошла уникальная операция по установке одной из самых "продвинутых" систем бионического зрения, комплекса Argus II от американской компании Second Sight, в глаз 59-летнего слепоглухого добровольца из Челябинска, согласившегося на подобный эксперимент. Операция завершилась удачно, и через 3-4 недели он впервые за долгие годы повторно увидел мир.

Сложнейшая операция, которая длилась около восьми часов, была впервые проведена в России благодаря совместным усилиям частных благотворителей и российских медиков и ученых.