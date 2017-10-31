ЯРОСЛАВЛЬ, 31 окт – РИА Новости. Белгородские археологи нашли останки молодой женщины и ребенка в уникальном для региона могильнике скифов – в отличие от традиционных скифских курганных захоронений, он похож на современную могилу, сообщил РИА Новости во вторник главный археолог ООО "Белгородская археологическая экспертиза" Андрей Божко.
"Это первый грунтовый могильник скифского времени, найденный на территории нашей области", — рассказал археолог.
Он отметил, что грунтовые захоронения скифов – довольно редкое явление.
"В обывательском сознании скифы связаны с курганами. Но недавно воронежские коллеги… обратили внимание на то, что количество скифских курганов значительно меньше количества скифских поселений. Значит, где-то еще они должны были хоронить своих сородичей. Так стали находить грунтовые могильники. Их известно не более 10 – в Липецкой, Воронежской областях, это я имею в виду нашу лесостепь", — сказал Божко.
"Мы обнаружили погребение женщины, у которой в районе левого уха была бронзовая серьга, скорее всего, серьга относится к V веку до нашей эры, и погребение подростка", — сообщил Божко, отметив, что останки были найден порядка двух месяцев назад.
Антропологи предположили, что женщине – 25-35 лет, мальчику – 12-14 лет, однако кости в очень плохом состоянии, "практически труха", уточнил специалист.
По словам Божко, не исключено, что в будущем году раскопки на месте найденного захоронения продолжатся – возможно, будут еще найдены человеческие останки.