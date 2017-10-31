ЯРОСЛАВЛЬ, 31 окт – РИА Новости. Белгородские археологи нашли останки молодой женщины и ребенка в уникальном для региона могильнике скифов – в отличие от традиционных скифских курганных захоронений, он похож на современную могилу, сообщил РИА Новости во вторник главный археолог ООО "Белгородская археологическая экспертиза" Андрей Божко.

Могильник находится в Чернянском районе Белгородской области. Раскопки этой территории начались еще в 2015 году. Здесь располагалось своего рода городище скифов. В отличие от традиционного городища, укрепленного валами, рвами, деревянными стенами, в этом скифы не жили – они прятались здесь от нашествий недругов, пояснил Божко. Обнаруженное захоронение удивило ученых.

"Это первый грунтовый могильник скифского времени, найденный на территории нашей области", — рассказал археолог.

Он отметил, что грунтовые захоронения скифов – довольно редкое явление.

"В обывательском сознании скифы связаны с курганами. Но недавно воронежские коллеги… обратили внимание на то, что количество скифских курганов значительно меньше количества скифских поселений. Значит, где-то еще они должны были хоронить своих сородичей. Так стали находить грунтовые могильники. Их известно не более 10 – в Липецкой, Воронежской областях, это я имею в виду нашу лесостепь", — сказал Божко.

Археолог объяснил: курган представляет собой насыпь, а грунтовое захоронение – такое же, как современная могила.

"Мы обнаружили погребение женщины, у которой в районе левого уха была бронзовая серьга, скорее всего, серьга относится к V веку до нашей эры, и погребение подростка", — сообщил Божко, отметив, что останки были найден порядка двух месяцев назад.

Антропологи предположили, что женщине – 25-35 лет, мальчику – 12-14 лет, однако кости в очень плохом состоянии, "практически труха", уточнил специалист.

По словам Божко, не исключено, что в будущем году раскопки на месте найденного захоронения продолжатся – возможно, будут еще найдены человеческие останки.