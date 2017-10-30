Во Флориде стартовала ракета Falcon 9

ВАШИНГТОН, 30 окт – РИА Новости. Ракета Falcon 9 компании SpaceX стартовала во Флориде со спутником для Южной Кореи, компания ведет трансляцию запуска.

Старт ракеты-носителя был дан в расчетные 22.34 мск с космодрома на мысе Канаверал (Флорида).

Ракета выводит на орбиту коммерческий телекоммуникационный спутник Koreasat 5A для южнокорейской KTsat. Спутник создан французско-итальянской Thales Alenia Space. Спутник предназначен для передачи телевизионного и интернет-сигнала, а также обеспечения связи между судами в регионе Ближнего Востока, Индийского океана и на Дальнем Востоке, в том числе в Южной Кореи и Японии.

Первая ступень ракеты отделилась через три минуты после старта и возвращается для посадки на плавучую платформу в Атлантическом океане.