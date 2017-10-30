Антропологи выяснили, как был устроен нос неандертальцев

МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Нос неандертальцев был похож по своему устройству на нос современных чукчей и эскимосов, приспособленный для максимально быстрого и экономичного разогрева вдыхаемого воздуха, говорится в статье, опубликованной в журнале PNAS.

Кроманьонцы и другие древние люди, как сегодня считают ученые, были похожи на современных африканцев до того, как наши предки начали покидать "колыбель человечества", восточную или южную Африку, что произошло примерно 200-300 тысяч лет назад. Когда они проникли в северные регионы Европы и Азии, им пришлось приспосабливаться к радикально новым условиям обитания.

Как сегодня считают ученые, эта адаптация прошла с молниеносно быстрой скоростью – всего за несколько поколений будущие "европейцы" и "азиаты" приобрели гены, связанные со светлой окраской кожи, крепким иммунитетом и повышенной стойкостью к потерям тепла и другие приспособления, необходимые для выживания на суровом Севере. Часть этих генов могла быть унаследована нашими предками от неандертальцев, с которыми кроманьонцы контактировали 50-100 тысяч лет назад, а часть они могли приобрести самостоятельно.

Роландо Гонсалес-Хосе (Rolando Gonzalez-Jose) из Института социальных и гуманитарных наук Патагонии в Пуэрто-Мадрине (Аргентина) и его коллеги нашли еще одну общую черту между людьми и неандертальцами, которую и те, и другие приобрели независимо друг от друга, восстановив точную форму и структуру носа неандертальцев.

Как отмечают ученые, многие северные народы Земли обладают характерным "плоским лицом" и особой формой носа, которая помогает им быстрее прогревать вдыхаемый воздух и терять меньше влаги во время выдохов. Большая часть этих племен заселила приполярные регионы относительно недавно, примерно 17-20 тысяч лет назад, что говорит о том, что они не могли унаследовать эту черту лица от древних людей.

Неандертальцы, как и современные чукчи и эскимосы, жили в столь же холодных и суровых условиях. Это могло их заставить поменяться аналогичным образом, но при этом их нос был достаточно крупным и широким. Был ли он приспособлен к жизни в Арктике "изнутри", проверить достаточно сложно, так как мягкие ткани тела, в том числе и внутренняя часть носа, никак не сохраняются при формировании окаменелостей.

Гонсалес-Хосе и его коллеги нашли способ преодолеть эту проблему, сравнив устройство черепа нескольких десятков жителей Аргентины европейского, китайского и корейского происхождения, а также обитателей крайнего севера и неандертальцев. Эти данные ученые использовали для реконструкции носа обитателей пещер Ла-Ферраси и Буфия-Бонневаль, умерших незадолго до пришествия современных людей в Европу.

Как оказалось, нос неандертальцев почти так же хорошо и быстро прогревал воздух, как органы дыхания эскимосов и чукчей, несмотря на то, что он был почти не похож на них снаружи. Что интересно, аналогичные изменения в анатомии носа были характерны для еще одного вида приматов – обычных макак-резусов и их японских сородичей, живущих в относительно холодном климате Японии.

Подобные выводы, как отмечают ученые, говорят о том, что форма и устройство лица человека зависят не только от полового отбора, но и целого ряда экологических факторов, которые теперь можно открыть, ориентируясь на различия в анатомии лица, носа и других частей тела.