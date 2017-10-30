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РИА Наука
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Ученый: запуски баллистических ракет породили "НЛО" над Салехардом

11:4730.10.2017
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© РИА Новости / Игорь АгеенкоПерейти в фотобанкПолярное (Северное) сияние в окрестностях города МурманскПолярное (Северное) сияние в окрестностях города Мурманск
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Загадочные вспышки света и "светящиеся шары", появившиеся в конце прошлой недели над Салехардом и прочими городами севера Сибири, на самом деле являются следами теста баллистических ракет, а не "летающими тарелками" пришельцев, заявил астроном Джонатан Макдауэлл.

"В это же самое время, когда люди начали видеть данные "НЛО", были запущены сразу четыре баллистические ракеты. Лично у меня нет никаких сомнений в том, что появление загадочных огней в небесах было связано с этими запусками", — заявил ученый, работающий сегодня в Астрофизическом центре Гарвардского университета и Смитсоновского института (США).

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Эти ракеты были запущены в четверг в рамках масштабных учений Минобороны России. Одна из них была запущена с Плесецкого космодрома в Архангельской области и была нацелена на полигон Кура на Камчатке, и еще две МБР были запущены с  атомной подводной лодки в Охотском море по целям в Архангельской области. Последняя ракета, запущенная с борта АПЛ в Баренцевом море, была нацелена на ту же цель, что и плесецкий "Тополь".

Вечером следующего дня жители Салехарда и других северных городов Ямала и остальных частей Сибири начали сообщать о необычных вспышках света и гигантских "светящихся шарах" в ночных небесах, подсвеченных полярным сиянием. Их появление самые впечатлительные из них посчитали кораблями пришельцев, решившими посетить Землю.

Эти сферы света, как отмечали наблюдатели, можно было увидеть даже в полной темноте, что опять же заставляло их говорить об их "внеземном" происхождении. Как объяснил Макдауэлл, чьи слова передает журнал National Geographic, на самом деле они являются просто следом выхлопа ракет в открытом космосе.

"В космосе нет потоков воздуха, способных "мешать" работе различных физических процессов, которые, благодаря этому, проходят в безвоздушной среде идеальным образом. К примеру, выхлоп ракеты будет расширяться в космосе до нескольких сотен километров, формируя идеально ровный круг. Если солнечный свет пройдет через него под правильным углом, то тогда этот "пузырь" газа будет виден людям на Земле", — поясняет планетолог.

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В прошлом, как отмечает исследователь, тестовые пуски российских МБР уже приводили к появлению других светящихся "НЛО", которые видели не только на территории России, но и ряда сопредельных стран, таких как Норвегия. Соответственно, можно смело говорить о том, что у этих светящихся фигур есть вполне земное и правдоподобное объяснение, заключает астроном.

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