Ученый: запуски баллистических ракет породили "НЛО" над Салехардом

МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Загадочные вспышки света и "светящиеся шары", появившиеся в конце прошлой недели над Салехардом и прочими городами севера Сибири, на самом деле являются следами теста баллистических ракет, а не "летающими тарелками" пришельцев, заявил астроном Джонатан Макдауэлл.

"В это же самое время, когда люди начали видеть данные "НЛО", были запущены сразу четыре баллистические ракеты. Лично у меня нет никаких сомнений в том, что появление загадочных огней в небесах было связано с этими запусками", — заявил ученый, работающий сегодня в Астрофизическом центре Гарвардского университета и Смитсоновского института (США).

Эти ракеты были запущены в четверг в рамках масштабных учений Минобороны России. Одна из них была запущена с Плесецкого космодрома в Архангельской области и была нацелена на полигон Кура на Камчатке, и еще две МБР были запущены с атомной подводной лодки в Охотском море по целям в Архангельской области. Последняя ракета, запущенная с борта АПЛ в Баренцевом море, была нацелена на ту же цель, что и плесецкий "Тополь".

Вечером следующего дня жители Салехарда и других северных городов Ямала и остальных частей Сибири начали сообщать о необычных вспышках света и гигантских "светящихся шарах" в ночных небесах, подсвеченных полярным сиянием. Их появление самые впечатлительные из них посчитали кораблями пришельцев, решившими посетить Землю.

Reports of a giant glowing ball lighting the sky over Salekhard, the Yamal peninsula https://t.co/yhhb05mx7Y pic.twitter.com/5Fd2cagPpH