Ученые с помощью электричества поставили на ноги парализованного мужчину

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Американским ученым из Луисвиллского университета удалось поставить на ноги пациента, парализованного ниже пояса, после десятков месяцев стимуляции его спинного мозга с помощью электрических сигналов. О результатах своей работы они написали в журнале Scientific Reports.

Пациентом стал 32-летний мотоциклист, нижние конечности которого оказались обездвижены в результате несчастного случая. Из-за травмы верхней части позвоночника между головным и нижней частью спинного мозга мужчины "оборвалась" связь и двигательные нейроны больше не могли координировать действия мускулов, ответственных за движения ног.

Однако доктора вживили в тело пациента ниже травмированной области стимулятор, связанный с центральным генератором упорядоченной активности (ЦГУА), способным приводить мускулы в движение. Со временем это способствует появлению новых нейронных проводящих путей в головном мозге.

Спустя 44 месяца терапии и тренировок пациенту удалось встать на ноги и двигать ими уже без прибора.

Как отмечает профессор департамента нейрохирургии в Луисвилле Сюзан Харкема, обычно вероятность восстановления двигательной функции нижних конечностей после повреждений спинного мозга невелика. Однако новое исследование показывает, что с помощью "интенсивного вмешательства", стимулирующего активность в нижнем отделе спинного мозга, эти шансы увеличиваются.