Астрономы получили новые фотографии "лица бога" в созвездии Печи

Галактика NGC 1317, лицо бога, и ее ближайшие соседи по скоплению галактик в созвездии Печи

Галактика NGC 1317, лицо бога, и ее ближайшие соседи по скоплению галактик в созвездии Печи

МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Телескоп VLT помог ученым получить более детальные фотографии галактики NGC 1316, которую сегодня часто называют "лицом бога" из-за ее необычной формы, и бесчисленного множества ее соседей по скоплению, сообщает Европейская южная обсерватория.

По современным представлениям, столкновения галактик являются вполне обыденным явлением. Как правило, они приводят или к слиянию галактик, или же к разрушению менее крупного участника столкновения.

В любом случае, подобные катаклизмы обычно приводят к вспышкам звездообразования и к глобальным перестройкам внутри них. Изучение их последствий может подсказать ученым, почему часть галактик быстро "затухает" после таких столкновений.

Галактика NGC 1316 в созвездии Печи является характерным примером "космического ДТП", в пользу чего свидетельствует ее линзовидная форма и практически полное отсутствие шаровых скоплений на ее окраинах. Традиционно считалось, что она пережила только одно столкновение с другой "звездной семьей", которое произошло примерно три миллиарда лет назад, однако три года назад ученые выяснили, что она поглотила целую "гирлянду" небольших галактик.

NGC 1316 is a small galaxy, but one of the strongest radio sources - possibly due to a central black hole weighing 150 million Suns. pic.twitter.com/HVJc4pNJDx — Andrew Rader (@marsrader) July 15, 2017

Эти столкновения, как показали снимки, полученные относительно недавно при помощи "Хаббла", растянули и "перемешали" облака из газа внутри NGC 1316. Это привело к рождению множества звезд внутри них, чье излучение особым образом подсветило эти скопления и газа и пыли, сделав их похожими на туманные портреты Бога с картин художников времен Возрождения.

Астрономы, работающие в Европейской южной обсерватории, получили рекордно детальные и большие снимки этого "лица бога" и соседних с ним галактик, используя инструменты телескопа VLT, установленного в горной обсерватории Ла-Силья в Чили.

На этой фотографии, помимо самой NGC 1316, можно увидеть ее ближайшую соседку, спиральную галактику NGC 1317, которая "смотрит" на нас почти плашмя, а также сотни других "звездных мегаполисов", обитающих внутри гигантского скопления галактик в созвездии Печи.

Эта огромная фотография, содержащая в себе примерно 2,3 миллиарда пикселей, как надеются ученые, поможет нам понять, как взаимодействуют между собой члены этой гигантской галактической "семьи", и какие столкновения могут ожидать NGC 1316 и ее соседей в ближайшем будущем.