Астрономы получили новые фотографии "лица бога" в созвездии Печи

МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Телескоп VLT помог ученым получить более детальные фотографии галактики NGC 1316, которую сегодня часто называют "лицом бога" из-за ее необычной формы, и бесчисленного множества ее соседей по скоплению, сообщает Европейская южная обсерватория.

По современным представлениям, столкновения галактик являются вполне обыденным явлением. Как правило, они приводят или к слиянию галактик, или же к разрушению менее крупного участника столкновения.

В любом случае, подобные катаклизмы обычно приводят к вспышкам звездообразования и к глобальным перестройкам внутри них. Изучение их последствий может подсказать ученым, почему часть галактик быстро "затухает" после таких столкновений.

Галактика NGC 1316 в созвездии Печи является характерным примером "космического ДТП", в пользу чего свидетельствует ее линзовидная форма и практически полное отсутствие шаровых скоплений на ее окраинах. Традиционно считалось, что она пережила только одно столкновение с другой "звездной семьей", которое произошло примерно три миллиарда лет назад, однако три года назад ученые выяснили, что она поглотила целую "гирлянду" небольших галактик.

NGC 1316 is a small galaxy, but one of the strongest radio sources - possibly due to a central black hole weighing 150 million Suns. pic.twitter.com/HVJc4pNJDx