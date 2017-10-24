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РИА Наука
РИА Наука

Российские ученые создали уникальный метод сверхбыстрых расчетов

08:0024.10.2017
(обновлено: 08:01 24.10.2017)
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© Depositphotos / ronstikРасчеты на доскеРасчеты на доске
© Depositphotos / ronstik

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости, Ольга Коленцова. Что такое оптимизация? Если кратко, то это минимум затрат при максимальной пользе. Ограничения во времени, ресурсах, действиях привели к необходимости искать наиболее экономичные во всех отношениях решения. Застройщик возводит дом так, чтобы побыстрее и подороже продать в нем квартиры, рабочий располагает инструменты так, чтобы они в любой момент были под рукой, люди ищут пути для сокращения времени похода до работы. 

Сотрудник МЧС. Архивное фото
© РИА Новости / Вадим Брайдов
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Оптимизация МЧС позволила повысить эффективность системы предупреждения ЧС

Оптимизировать способен не только человеческий мозг, но и компьютер. Уровень сложности поставленной задачи оптимизации зависит от числа ограничивающих факторов и рассчитываемых величин. Иногда необходимо учесть только один фактор, а сама структура задачи проста (у нее одно минимальное значение, которое надо найти), с этим легко справляются традиционные математические методы локальной оптимизации. 

Модель грозы
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина
Суперкомпьютер и математика помогут точнее прогнозировать погоду

Но в реальном мире при решении многих прикладных задач (инженерных, математических, задач управления) оптимизируемая функция может зависеть не от одного, а от многих параметров, и иметь не один, а много локальных минимумов. При этом часто возникает необходимость отыскания для такой задачи именно глобального оптимума, то есть общего наилучшего результата расчетов. 

Допустим, вы подбираете машину. Она должна быть не слишком дорогой, надежной, иметь автоматическую коробку передач, передний привод, уметь достаточно быстро разгоняться, хорошо управляться и быть симпатичной внешне. Таким образом, имеется набор данных и ограничения, в рамках которых мы выбираем авто. Оптимальное сочетание заданных параметров и является решением задачи глобальной оптимизации. 

© Иллюстрация РИА Новости . Алина ПолянинаПараметры, по которым выбирается машина
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина
Параметры, по которым выбирается машина

Возникает необходимость создания новых методов для решения задач глобальной оптимизации, поскольку традиционные алгоритмы с такими задачами не справляются. Компьютеру задается несколько числовых параметров и условия, которые он должен соблюдать при расчете. Системе нужно принять наиболее соответствующее запросу решение, не выходя за рамки поставленных ограничений. 

Нейроны в головном мозге человека
© Fotolia / SSilver
Ученые из России вычислили оптимальный путь для лечения болезни Альцгеймера

Одним из новых путей решения задачи глобальной оптимизации является диагональный подход. Идею диагональных методов предложил венгерский математик Янош Пинтер в 1996 году, а фундаментальное развитие подхода реализовал российский ученый Ярослав Сергеев, профессор кафедры математического обеспечения и суперкомпьютерных технологий Института информационных технологий, математики и механики Нижегородского государственного университета имени Н. И. Лобачевского. Результаты исследований за последние 20 лет были опубликованы в соавторстве с научным сотрудником того же института Дмитрием Квасовым в монографии "Детерминированная глобальная оптимизация: введение в диагональный подход". Она вышла в издательстве Springer при поддержке Российского научного фонда. За выдающиеся достижения в области математики ученый получил в 2017 году премию имени Хорезми, которую называют "азиатским Нобелем". 

Ярослав Сергеев получает премию "Аль-Хорезми" 2017
Ярослав Сергеев получает премию "Аль-Хорезми" 2017

Мы разбиваем яблоко на систему меньших гиперкубов, для каждого из них вычисляется числовая характеристика, значение которой определяет его перспективность в продолжении поиска. Далее из всех гиперкубов выбирается гиперкуб с наибольшей характеристикой, который вновь разбивается на множество гиперкубов, и процедура отбора повторяется. Например, если предположить, что все части яблока имеют разный вкус, мы бы отобрали самый сладкий или кислый (в зависимости от того, какой кусочек нам больше нравится). 

© Иллюстрация РИА Новости . Алина ПолянинаТак художник представляет разбиение яблока на части
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина
Так художник представляет разбиение яблока на части
В чем же состоит диагональный подход? Общий набор заданных параметров можно представить как многомерный гиперкуб. Любой предмет можно разбить на множество настолько мельчайших кубов, что из них можно будет собрать любую форму, в том числе и окружность. Представим, что мы делим яблоко на кусочки. Но каждый из них можно будет разрезать на множество кусочков еще много раз. В жизни мы ограничены толщиной ножа и глазомером, но в математике таких ограничений нет. Мы можем делить наш объект на сколь угодно малые части, пока не достигнем нужного результата. 

© Иллюстрация РИА Новости . Алина ПолянинаПроцесс разбиения гиперкуба на части
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина
Процесс разбиения гиперкуба на части

Принципиальными моментами в этой схеме являются правило вычисления характеристики и способ разбиения наилучшего гиперкуба. В примере с яблоком данное исследование направлено на поиск способов нарезки и выбор самого вкусного фрагмента. 

"Наш метод разбиения гиперкубов отличается от традиционных тем, что гиперинтервал разбивается на число подынтервалов, которое можно делить на три (при каждом разбиении возникают три, или девять, или 27 новых подынтервалов). Также диагонали этих гиперкубов вращаются в многомерном пространстве по предложенному нами правилу, в отличие от традиционных методов, где диагонали неподвижны и параллельны друг другу. Это вращение позволяет получить большее количество подынтервалов при уменьшении количества вычислений значений оптимизируемой функции," — поясняет Ярослав Сергеев, разработчик диагонального подхода глобальной оптимизации. 

© Владимир ШульцЯрослав Сергеев
© Владимир Шульц
Ярослав Сергеев

Еще одну особенность разработанного группой Ярослава Сергеева метода (диагонального подхода) можно описать следующим образом — они учитывают качественные особенности в поведении функции, в то время как в традиционном подходе всегда происходит ожидание худшего поведения. 

Представьте, что вы гуляете с собакой, которая не прочь подобрать что-нибудь "вкусное" с земли или даже влезть в помойку. Если вы будете постоянно окликать собаку или дергать поводок, то потратите много сил и времени. А если просто внимательно следить за собакой и быть наготове, но при этом не бегать за ней, постоянно заглядывая в пасть, прогулка будет менее затратной по части потери энергии.

Транспортировка ракеты-носителя Союз-ФГ. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Новая система управления для ракет-носителей "Союз" появится к 2018 году

Разработанные методы применялись при решении трудоемких реальных задач, например, по оптимизации топологии и обеспечения надежности функционирования коммутируемых сетей, по обработке изображений, оптимальному проектированию систем управления, фильтрации сигналов. Полученные результаты позволили кардинально увеличить эффективность функционирования устройств и систем, реализующих данные процессы. 

В настоящее время Ярослав Сергеев с коллегами работает над созданием параллельных вариантов диагонального метода, которые позволят использовать мощные суперкомпьютерные системы для решения задач высокой степени сложности.

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