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РИА Наука
РИА Наука

Зоологи выяснили, почему птицы помогают друг другу выращивать потомство

15:2623.10.2017
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© AFP 2017 / Frank RumpenhorstПтенцы малиновки в Висбадене, Западная Германия. 9 мая 2016Птенцы малиновки в Висбадене, Западная Германия. 9 мая 2016
© AFP 2017 / Frank Rumpenhorst

МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Многие "бездетные" птицы начинают ухаживать за птенцами близлежащих сородичей по одной простой причине – они ожидают, что вскормленные ими птенцы будут считать их "своими" и уступят им территорию в следующем сезоне размножения, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

"Птицы считают свою территорию примерно тем же, чем мы считаем свой собственный дом. Некоторые виды птиц-"домовладельцев" позволяют другим пернатым жить на своей территории для того, чтобы те могли ухаживать за их птенцами. Как и среди людей, если птица будет знать, что она унаследует этот "дом" в конечном итоге, она будет помогать "домовладельцу" гораздо активнее", — объясняет Шауке Кингма (Sjouke Kingma) из университета Гронингена (Нидерланды).

Западная равнинная горилла в Московском зоопарке
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Ученые: эгоизм оказался "тупиком" развития с точки зрения эволюции

Считается, что большинство млекопитающих, кроме человека и некоторых высших приматов, не склонны помогать своим соплеменникам и не поддерживают дружеские связи вне своей стаи. За последние годы ученые провели множество "тестов на альтруизм" с участием шимпанзе, некоторых других обезьян, а также младенцев и детей.

Часть экспериментов показала, что обезьяны способны помогать окружающим бескорыстно, другие подтвердили "животный эгоизм" приматов. С другой стороны, дети приобретают чувство альтруизма уже в 15 месяцев, что говорит о чрезвычайной важности подобной психологической черты  — умения быть добрым по отношению к окружающим – для эволюции и выживания человечества. По этой причине ученые активно пытаются понять, что толкает человека в сторону помощи ближнему, изучая поведение разных животных и даже бактерий.

Кингма уже несколько лет пытается найти объяснение странной форме альтруистического поведения, распространенной среди некоторых видов птиц – склонности помогать сородичам или даже представителям других видов выкармливать и охранять их детенышей в тех случаях, если у самих "помощников" по каким-то причинам отсутствуют свои дети.

Ученые нашли первый пример «войны генов» между собой
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина
Ученые нашли пример "эгоистичного" поведения генов

Наблюдая за группами подобных птиц, нидерландский орнитолог обратил внимание на странную вещь – подобная форма поведения была более распространена и была более выражена в тех сообществах пернатых, где пернатые "няньки" часто становились хозяевами той территории, которую контролировали родители птенцов во время гнездования и покидали ее на следующий сезон.

Это наблюдение натолкнуло его на мысль, что альтруизм птиц на самом деле не является бесплатным – они помогают вырастить птенцов другой паре пернатых в обмен на гарантию того, что их территория достанется "нянькам" в последующие сезоны размножения. Для развития и поддержания такой эволюционной стратегии нужны две вещи – постоянная конкуренция за территорию и склонность к кооперации с сородичами, которые не являются прямыми родственниками.

Руководствуясь подобными соображениями, Кингма проанализировал результаты наблюдений за 40 видами птиц, пытаясь понять, действительно ли это так. Его подозрения подтвердились – птицы, чаще всего игравшие роль "нянек", действительно жили в стесненных средах обитания и предпочитали помогать не своим сестрам и братьям, а незнакомым им парам сородичей.

Альянс шимпанзе тянет канат, чтобы получить порцию пищи
© Фото : Frans de Waal, Yerkes National Primate Research Center
Шимпанзе оказались коллективистами, а не индивидуалистами, заявляют ученые

Подобный механизм работы птичьего "альтруизма", как объясняет ученый, объясняет то, почему все его представители до сих пор не вымерли – подобная помощь выгодна как ее получателям, так и самим "нянькам", получающим своеобразные гарантии того, что в недалеком будущем они получат достаточно территории для того, чтобы воспитать свое собственное потомство.

Как полагает Кингма, аналогичные формы кооперации существуют и среди млекопитающих, рыб и даже насекомых, и они могут играть гораздо большую роль в их жизни, чем мы подозреваем.

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