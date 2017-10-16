Эксперт рассказал о новых методах безопасной наномедицины

МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. В НИЯУ МИФИ при поддержке Министерства науки и образования, Министерства здравоохранения России в сотрудничестве с Госкорпорацией "Росатом" и "Калужским фармацевтическим кластером" завершился II Международный Симпозиум "Инженерно-физические технологии биомедицины". Вуз посетило более 250 ведущих ученых в областях бионанотехнологий и наномедицины со всего мира (США, Франция, Великобритания, Германия, Швеция, Китай, Индия). Один из основных участников симпозиума — профессор НИЯУ МИФИ и Университета Экса-Марселя во Франции, научный руководитель Инженерно-физического института биомедицины Андрей Кабашин рассказал РИА Новости об инновациях в области нанотераностики.

— Андрей Викторович, поясните, пожалуйста, что такое нанотераностика?

— Нанотераностика — это область медицины, сочетающая терапию и диагностику в наноразмерном пространственном масштабе. Воздействие на болезнь, в данном случае, идет с помощью наночастиц, которые могут выполнять какую-либо функцию при оптическом или другом возбуждении. Например, эти наночастицы могут локально уничтожить раковую опухоль за счет перегрева. В то же время частица может флуоресцировать при оптическом возбуждении, что дает нам возможность обнаружить ее. Также она может выступать и носителем, скажем, радионуклида, который в свою очередь может реализовать и терапевтическую, и визуализирующую функцию. Получается трехуровневая схема диагностики и лечения.

– Какие материалы применяются в нанотераностике? Какими свойствами они должны обладать?

Прежде всего, эти материалы должны быть не токсичны и совместимы с организмом человека. Следующим необходимым свойством является "невидимость" для иммунной системы, иначе она просто уничтожит их. Также наночастицам нельзя накапливаться в организме, а их поверхность не должна загрязняться. В качестве примера можно указать кремний или композиты с его использованием, которые мы активно используем в наших исследованиях.

© РИА Новости / Виталий Белоусов Андрей Кабашин общается с другими участниками II Симпозиума "Инженерно-физические технологии биомедицины" © РИА Новости / Виталий Белоусов Андрей Кабашин общается с другими участниками II Симпозиума "Инженерно-физические технологии биомедицины"

— Каков Ваш прогноз на будущее нанотераностики? Какие перед Вами сейчас стоят задачи?

— Конкретно нашу актуальную задачу мы могли бы метафорически назвать "брак нанотераностики и ядерной медицины". Мы считаем, что объединение методов наномедицины с использованием ультрачистых биодеградируемых (разлагающихся в организме) наноматериалов и уникальных подходов НИЯУ МИФИ в области синтеза радионуклидов открывает перспективу создания прорывных технологий нанотераностики в диагностике и лечении онкологических заболеваний.

© РИА Новости / Виталий Белоусов Ректор НИЯУ МИФИ Михаил Стриханов (в центре) на II Симпозиуме "Инженерно-физические технологии биомедицины" © РИА Новости / Виталий Белоусов Ректор НИЯУ МИФИ Михаил Стриханов (в центре) на II Симпозиуме "Инженерно-физические технологии биомедицины"

Уникальной особенностью нанотераностики является уничтожение злокачественных опухолей и их метастазов неинвазивными методами с субклеточной точностью, определяемой размерами зоны воздействия наночастиц. Используемые нами ультрачистые биодеградируемые наноматериалы позволят найти опухоль даже самого малого размера и уничтожить ее с дальнейшим полным выведением наночастиц из организма без побочных эффектов. Выведение при этом осуществляется через почки, что более безопасно, чем вывод через печень.

С точки зрения исследований, наши проекты продвинулись уже достаточно далеко. Однако конечная цель заключается в использовании наших медицинских разработок на практике. Следующий шаг — продемонстрировать векторизацию (направление, в котором движутся наночастицы) медикаментов на модельных опухолях, а затем — провести клинические испытания в сотрудничестве с медиками.



