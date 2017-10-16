"Хаббл" сфотографировал галактику, похожую на космического "головастика"

МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Орбитальная обсерватория "Хаббл" получила детальные фотографии двух столкнувшихся галактик в созвездии Рака, чье столкновение заставило их "рассыпаться" на два ярких и длинных хвоста, состоящих из миллионов звезд, сообщает сайт космического телескопа.

Последние наблюдения за движением звезд в других галактиках и в Млечном Пути показывают, что столкновения и слияния "звездных мегаполисов" являются обычной вещью для Вселенной. Как оказалось, почти все галактики когда-то переживали подобные "космические ДТП".

Сегодня астрономы активно наблюдают за подобными событиями, так как их детали могут помочь нам понять, какую роль такие столкновения играют в процессе "смерти Вселенной" – постепенном угасании всех галактик из-за потери ими способности формировать новые звезды.

Многие астрономы сегодня считают, что вспышки звездообразования и взрывы сверхновых, возникающие после столкновения галактик, иногда разогревают запасы холодного газа в них до таких температур, не совместимых с рождением новых светил. В некоторых случаях этого не происходит, и ученые пытаются понять, что именно управляет жизнью и смертью галактик.

Галактика NGC 2623 в созвездии Рака, удаленная от нас примерно на 250 миллионов лет, является ярким примером конечного результата подобных столкновений – слияние двух галактик, начавшееся несколько сотен миллионов лет назад, привело к тому, что они потеряли свою оригинальную форму и превратились в два гигантских "головастика". Их яркие хвосты состоят из множества регионов звездообразования, в которых рождаются сотни новых светил в год.

Когда процесс слияния завершится, эти хвосты исчезнут и NGC 2623 превратится в обычную "мертвую" эллиптическую галактику, процессы формирования звезд в которой прекратились из-за чрезмерно высоких температур газа в ее внешних пределах, мешающих притоку свежей межгалактической материи.

Как сегодня считают ученые, Млечный Путь превратится в подобный объект примерно через 4 миллиарда лет, когда наша Галактика столкнется с ее ближайшей соседкой – галактикой Андромеды. Изучение NGC 2623 и других подобных объектов может помочь нам понять, как именно будет происходить этот процесс и чем он может завершиться.