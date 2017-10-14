Госкомиссия назвала время запуска "Союза-2.1а" с "Прогрессом"

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Государственная комиссия на космодроме Байконур приняла решение о заправке ракеты-носителя "Союз-2.1а", запуск которой с кораблем "Прогресс МС-07" к МКС запланирован на субботу, сообщает госкорпорация "Роскосмос".

"На космодроме Байконур состоялось заседание государственной комиссии, которая приняла решение о готовности ракеты-носителя "Союз-2.1а" к заправке и пуску. Запуск грузового корабля "Прогресс МС-07" запланирован сегодня, 14 октября, в 11.46 мск", — сообщается на странице госкорпорации в Facebook.

Старт изначально планировался 12 октября в 12.32 мск, однако автоматика остановила процесс, и запуск перенесли на резервную дату. Причину переноса пуска до сих пор не объявили.

Корабль планировалось впервые в истории пристыковать к станции всего через три часа после старта за счет полета по двухвитковой схеме, когда космический аппарат делает всего два витка вокруг Земли с момента старта до стыковки. Сейчас самым быстрым способом попасть на МКС является полет по четырехвитковой схеме, а традиционным — двухсуточная схема, занимающая около 50 часов.

Именно по традиционной длинной схеме теперь и полетит "Прогресс МС-07". Реализовать короткий вариант не получится, потому что стартовое окно (диапазон времени, когда МКС пролетает над Землей по такой траектории, что кораблю хватит топлива при старте с Байконура) упущено. Переход на двухсуточную схему при пусках рассматривается как запасной вариант и является штатной ситуацией.

В качестве причины отмены пуска выдвигались различные версии. По одной из них, вторая мачта обслуживания основной ступени не отошла. По мнению других экспертов, могли возникнуть неполадки с датчиком, ответственным за передачу телеметрии с ракеты. Кроме того, некоторые считают, что телеметрия не пришла именно с борта корабля, а не ракеты.

Как сообщали в Ракетно-космической корпорации "Энергия", "Прогресс" доставит на борт МКС топливо, продукты, воду и другие грузы, необходимые для эксплуатации станции в пилотируемом режиме.