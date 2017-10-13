Гидрографическая служба Северного флота получит новейшее оборудование

МУРМАНСК, 13 окт – РИА Новости. Гидрографическая служба Северного флота обеспечивается новейшим навигационным, светотехническим и другим оборудованием, в ближайшее время в строй вернется судно "Ромуальд Муклевич", сообщил журналистам начальник гидрографической службы Северного флота капитана 1 ранга Игорь Наумов.
"Мы уже более десяти лет назад отказались от использования потенциально опасных радиоизотопных источников энергии. Сегодня их заменяют солнечные батареи. Продолжена работа по благоустройству жилых городков обслуживаемых маяков. В этом году значительный объем восстановительных работ произведен на маяках Белого моря Мудьюгском и Терско-Орловском", — сказал Наумов.
"Важным элементом обеспечения боевой готовности флота является бесперебойное снабжение кораблей и судов, береговых подразделений картами, руководствами и пособиями для плавания, морскими средствами навигации и океанографии от секстана до навигационного комплекса для стратегической подводной лодки, а также организация взаимодействия с обслуживающими навигационную аппаратуру предприятиями промышленности", — добавил начальник службы.