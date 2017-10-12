Пуск космического грузовика "Прогресс" к МКС отключила автоматика

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Пуск грузового корабля "Прогресс МС-07" к МКС с космодрома "Байконур" не состоялся из-за срабатывания автоматики, госкомиссия выясняет причины, рассказал журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

"Автоматика отключила пуск — единственное что я получил от Роскосмоса. Сейчас госкомиссия выясняет, в чем вопрос", — сказал он, отвечая на вопрос, в чем причина переноса пуска.

Отвечая на вопрос, будет ли кто-то наказан, вице-премьер сказал, что этим будет заниматься госкомиссия. "Вообще это вопрос Роскосмоса", — подытожил он.

В назначенное время — 12.32 мск 12 октября — ракета не стартовала. Пуск перенесли на резервную дату — 11.46 мск 14 октября.