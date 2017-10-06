Ученые: неандертальцы могли "подарить" человеку шизофрению и артрит

МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Ученым впервые удалось восстановить полную ДНК женщины-неандертальца, жившей в Европе более 50 тысяч лет назад, найти новые "неандертальские" гены в ДНК современных людей и обнаружить очередные свидетельства того, что эти древние люди могли вымереть из-за вырождения, говорится в статье, опубликованной в журнале Science.

"Это всего лишь второй полный геном неандертальца, и поэтому его открытие является более чем радостным событием для науки. Геном этой женщины не сильно отличается от устройства ДНК неандертальцев с Алтая, что говорит многое о том, почему неандертальцы вымерли. Скорее всего, они плохо реагировали на изменения климата, голод и болезни", — прокомментировал открытие Тони Капра (Tony Capra), генетик из университета Вандербильта в Нэшвилле (США), чьи слова приводит Science.

Последние аборигены Европы

Несмотря на внешнее сходство, современные люди и неандертальцы развивались совершенно разными путями. Предки современных людей и неандертальцев, как сегодня считали ученые, разделились примерно 650 тысяч лет назад, и первые остались жить на территории Африки и постепенно колонизировали ее, а вторые – мигрировали на север и заселили Европу и Азию.

Долгое время считалось, что людей и неандертальцев ничего не объединяет, однако в 2009 году ученые восстановили геном первых "аборигенов" Европы и обнаружили, что ДНК большинства современных людей, помимо жителей Африки, содержит в себе около 2-3% неандертальских генов. Этот факт, а также наличие типично "человеческих" генов в геноме Homo neanderthalensis, отличающих их от "денисовцев" и других гоминид, заставили ученых гадать, как могли протекать контакты между предками людей и неандертальцами.

Впоследствии палеогенетики восстановили и расшифровали и другие образцы неандертальской ДНК, которые показали, что размеры популяции Homo neanderthalensis были крайне небольшими. Это заставило многих антропологов считать, что "аборигены" Европы могли вымереть не из-за конфликтов с кроманьонцами, а из-за вырождения и потери способности приспосабливаться к новым условиям среды.

Сванте Паабо (Svante Paabo), один из самых известных палеогенетиков из Института эволюционной антропологии в Лейпциге (Германия), нашел новые доказательства в пользу этой гипотезы, восстановив геном неандертальской женщины, чьи останки были найдены в пещере Виндия на севере Хорватии в конце 1970 и в начале 1980 годов хорватскими палеонтологами.

Неандертальцы наследили

Как отмечает Паабо, генетики достаточно давно пытались выделить ДНК из костей неандертальцев, сохранившихся в этой пещере, однако в лучшем случае им удавалось получить лишь очень обрывочные и неполные сведения об их геноме. Новые методы палеогенетики, а также огромное количество генетического материала, извлеченного из костей одной из обитательниц Виндии, помогли ученым решить эту проблему и получить первый "полноценный" геном европейского неандертальца и первый геном неандертальской женщины.

Высокое качество прочтения генома – каждый его участок был расшифрован более чем 30 раз – позволило палеогенетикам и антропологам использовать ДНК этой женщины для первой точной оценки генетического разнообразия неандертальцев и поиска различий между "сибирской" и "европейской" популяциями этих древних людей.

Как оказалось, низкое генетическое разнообразие было характерно и для европейских неандертальцев – типичная численность их популяции, по оценкам Паабо и его коллег, составляла всего три тысячи особей. С другой стороны, они были менее вырожденными, чем их алтайские собратья, что указывает на то, что в Европе популяции неандертальцев контактировали друг с другом чаще, чем в Азии.

Возможно, что в этом были "виноваты" люди – ученым удалось найти несколько типично "человеческих" версий генов в ДНК жительницы пещеры Виндия, что может указывать на то, что аборигены Европы начали контактировать с кроманьонцами уже 50 тысяч лет назад. Продуктом этих же контактов, по словам генетиков, является 15 новых "неандертальских" генов в ДНК человека, которые раньше ученые не замечали из-за низкого качества геномов европейских Homo neanderthalensis.

Что интересно, многие эти участки ДНК сегодня ассоциируются с развитием проблем с сердцем, ожирением, различных нарушений метаболизма, артритом и шизофренией, что может объяснять то, почему неандертальские гены постепенно "вымирают" в человеческом геноме, заключают ученые.