МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Осуществление проекта LIGO (Лазерно-интерферометрическая гравитационно-волновая обсерватория) привело к появлению гравитационной астрономии, сказал РИА Новости лауреат Нобелевской премии по физике 2017 года профессор Кип Торн.

Нобелевская премия 2017 года в области физики присуждена Райнеру Вайссу, Кипу Торну и Барри Бэришу "за решающий вклад" в проект LIGO (англ. Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory), а также "наблюдение за гравитационными волнами".

"Галилей четыреста лет назад изобрел небольшой оптический телескоп, направил его в небо и открыл спутники Юпитера. Таким образом, он положил начало астрономии, основанной на наблюдении электромагнитных волн. Но то, что сделали совместно обсерватория LIGO и центр Virgo, равносильно изобретению астрономии, основанной на наблюдении гравитационных волн. Это единственный другой вид астрономии, который может быть основан на наблюдении волн, распространяющихся по вселенной", — сказал Торн в интервью РИА Новости.

По его словам, законы природы, как мы их понимаем, в большой степени благодаря Альберту Эйнштейну, говорят о том, что есть только два вида волн, способных распространяться по вселенной и давать нам понимание того, что происходит на другом конце вселенной.

"Электромагнитные волны – это один из двух видов, и он включает в себя рентгеновские, световые и радиоволны, а также гамма-излучение. Второй вид волн – гравитационные", — сказал Торн.

Ученый считает, что так же как наблюдение электромагнитных волн, которые человечество изучает уже четыреста лет, привело "нас к открытию чрезвычайно интересных и удивительных вещей о нашей вселенной, наблюдение гравитационных волн, скорее всего, приведет нас к тому же в течение ближайших ста лет".

"Гравитационные волны станут инструментом для изучения зарождения вселенной и ее внезапного расширения на ранних стадиях ее существования, для изучения появления электрического поля [Земли] и так далее. И все это в течение ближайших 20-ти лет, но половина из этого в течение следующих четырехсот лет, по аналогии с Галилеем. Не знаю, не могу предсказывать дальше, но это без сомнения будет потрясающе", — добавил ученый.