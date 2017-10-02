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"Внутриклеточные часы": за что вручена Нобелевка по физиологии и медицине

14:2402.10.2017
(обновлено: 14:28 02.10.2017)
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© Фото : The Nobel PrizeЛауреаты Нобелевской премии по физиологии и медицине за 2017 годЛауреаты Нобелевской премии по физиологии и медицине за 2017 год
© Фото : The Nobel Prize

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости, Анна Урманцева. В Стокгольме названы имена обладателей Нобелевской премии по физиологии и медицине. Ими стали ученые, открывшие механизмы регуляции биологических внутриклеточных часов, — это профессор Джеффри Холл из Нью-Йорка, Майкл Розбаш из Канзас-Сити и Майкл Янг из Майами.

Объявление лауреатов Нобелевской премии по физиологии или медицине за 2017 год в Стокгольме, Швеция. 2 октября 2017
© AFP 2017 / Jonathan Nackstrand
Объявлены лауреаты Нобелевской премии по физиологии и медицине‍
Суть их открытия состоит в том, что было найдено объяснение ритмам, которые присутствуют в организмах биологических существ на Земле вне зависимости от освещенности (дня и ночи). С давних времен добровольцами проводились эксперименты, подтверждающие, что суточные ритмы существуют. Исследователи надолго уходили в пещеры, закрывались в бункерах, чтобы проверить гипотезу существования ритмов бодрствования и сна в тех условиях, где организм лишен информации о световом дне, а также любых звуков.  Выяснилось, что хотя сутки и растягиваются, по разным данным, от 25 до 27 часов, человек продолжает жить своими "суткоподобными" ритмами, почему и говорят о "циркадности" — подобии суток (слово происходит от латинских circa — "около" и dies — "день").

© Fotolia / skymoon13Гелиотроп
© Fotolia / skymoon13
Гелиотроп

На растениях первые такие опыты провели еще в 1729 году: французский астроном Жан-Жак д'Ортуа Де Майран поместил в темную комнату гелиотроп и заметил, что его листья поднимаются и опускаются так же, как и на свету.

С тех пор аналогичные опыты повторялись многократно и вполне убедили ученых, что циркадные ритмы есть у всех, включая одноклеточные организмы и клетки в культуре. Понятно, что эти ритмы синхронизированы с вращением Земли.

Салон самолета, архивное фото
© Flickr / calgaryreviews
Ученые предложили лечение от синдрома смены часовых поясов
В своих исследованиях хронобиологи ушли очень далеко, поставив опыты по извлечению отдельной клетки и проанализировав ее индивидуальные ритмы. Оказалось, что маленькая клеточка продолжает жить вне организма, соотнося свою активность с устоявшимися биоритмами. Более того, активность клетки из организма человека-"совы" будет отличаться от активности, взятой у "жаворонка".

Профессора американских университетов Джефри Холл, Майкл Розбаш и Майкл Янг разобрались в механизме циркадных ритмов и выявили гены, которые регулируют этот процесс.

В 1990 году Майкл Розбаш с коллегами открыли роль одного из генов в циркадных ритмах у дрозофилы (плодовая мушка). Ген, получивший название period (per), регулировал выработку белка (PER), уровень которого в организме колебался в светлое и темное время суток, причем колебания сохранялись при содержании дрозофил в темноте.

© Иллюстрация РИА Новости . А.ПолянинаСхема активации "часовых генов" Per и Cry в клетке. Белковый комплекс активирует гены, которые запускают производство других белковых молекул, блокирующих активность этого комплекса
© Иллюстрация РИА Новости . А.Полянина
Схема активации "часовых генов" Per и Cry в клетке. Белковый комплекс активирует гены, которые запускают производство других белковых молекул, блокирующих активность этого комплекса

Периодическое снижение концентрации белка осуществлялось с помощью механизма отрицательной обратной связи: чем выше возрастала концентрация, тем меньше белок синтезировался. Ученые также специально изменили эти гены, получив две мутации. При первой мутации период изменений в концентрации белка становился короче, при второй — длиннее. То есть "биологические часы" мушек дрозофил с этими мутациями начинали спешить или отставать. Соответствующие изменения в концентрации белка PER коррелировали с уровнем двигательной активности у дрозофилы.

© Фото : Christi GendronСамец и самка дрозофилы, готовящиеся к спариванию
© Фото : Christi Gendron
Самец и самка дрозофилы, готовящиеся к спариванию

В лаборатории Розбаша и Холла были исследованы и два других гена дрозофил, связанные с циркадными ритмами, — cycle и clock. В дальнейшем исследования генетической основы циркадных ритмов были продолжены. В результате была сформировано модель транскрипционно-трансляционной осцилляции, то есть ритмически изменяющейся экспрессии генов.

Если говорить о человеке, то выяснилось, что причины синдрома раннего засыпания или позднего просыпания также можно найти в генах. "Виновником" раннего засыпания может быть мутация в гене hРer2 (h здесь от human — "человеческий"), а позднее просыпание связывают с изменившимся геном hPer3.

© Иллюстрация РИА Новости . А.ПолянинаCхема работы циркадной системы человека
© Иллюстрация РИА Новости . А.Полянина
Cхема работы циркадной системы человека

Как же регулируются здоровые клетки? Процесс запускают солнечные лучи. Начинают работать центральные часы организма, расположенные в головном мозге и состоящие из двух основных элементов — супрахиазматических ядер (СХЯ) гипоталамуса и эпифиза. Супрахиазматические ядра способны поддерживать автономный околосуточный ритм электрической активности и навязывают его внутриклеточным часам.

Ученый с моделью ДНК в пробирке
© Fotolia / Dan Race
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Внутриклеточные часы также относительно автономны: они могут поддерживать ритм активности в течение нескольких суток и даже недель при полной темноте. "Циферблат" этих часов разбит на две части, "день" и "ночь", а "стрелками" служат "превращения" белков-активаторов BMal1 и Clock. Эти белки сначала накапливаются в цитоплазме, потом переходят в ядро клетки и там прикрепляются к специальному участку на ДНК, который называется E-box.

При этом включаются в работу часовые гены Per и Cry. Это происходит рано утром. К полудню вырабатывается максимальное количество белков PER и CRY. Ночью они постепенно возвращаются в ядро и гасят активность белков BMal1 и Clock, образуя с ними прочный комплекс, что приводит к блокировке генов Per и Cry. Потом Per и Cry постепенно распадаются, высвобождаются молекулы BMal1 и Clock, чтобы начать новый суточный цикл.

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