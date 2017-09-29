В МГУ на фестивале науки состоится сеанс связи с МКС

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Одним из ключевых событий предстоящего VII всероссийского фестиваля науки NAUKA 0+ станет традиционный сеанс прямой связи его посетителей с Международной космической станцией, сообщил ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий.

"В программе фестиваля — обязательный сеанс связи с Международной космической станции", — сказал Садовничий в пятницу на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Сеанс связи состоится 7 октября. Собеседником аудитории в Шуваловском корпусе МГУ станет герой России, ученый и командир экипажа МКС-52/53 ТПК "Союз МС-05" летчик-космонавт Сергей Рязанский.

Сбор самых интересных вопросов в социальных сетях при участии госкорпорации "Роскосмос" открыт на странице аккаунта "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" во "ВКонтакте" до 1 октября включительно. Число вопросов от пользователей социальных сетей уже составляет около 200. Ответы на них Рязанский озвучит во время сеанса связи.

VII Всероссийский фестиваль науки пройдет в 80 регионах России. Это один из самых масштабных социальных проектов в области популяризации науки, который проводится при поддержке министерства образования и науки России, правительства Москвы (департамент науки, промышленной политики и предпринимательства) и МГУ. Главная тема фестиваля в нынешнем году — "Большие данные".

Главная цель фестиваля — популяризация науки среди аудитории всех возрастов (о чем, в частности, говорит его слоган NAUKA 0+, "наука для всех"). МИА "Россия сегодня" — генеральный информационный партнер VII всероссийского фестиваля науки NAUKA 0+.

© Фото : пресс-служба Всероссийского Фестиваля науки Космонавт Сергей Рязанский © Фото : пресс-служба Всероссийского Фестиваля науки Космонавт Сергей Рязанский

В программе фестиваля нынешнего года — лекции нобелевских лауреатов и лауреатов Государственной премии РФ, именитых российских и зарубежных ученых, увлекательные научные шоу и дискуссии о будущем человечества, мировая премьера VR-фильма "Сунгирь" про первых Homo sapiens в Европе, крупнейшая интерактивная научно-популярная выставка, телемосты с МКС, Антарктической станцией, ЦЕРН и многое другое. Программа фестиваля рассчитана на самую широкую аудиторию без возрастных ограничений и в этом году включает в себя почти 2 тысячи уникальных мероприятий.

Центральные региональные площадки фестиваля NAUKA0+: Москва (6-8 октября), Салехард (30 сентября-1 октября), Самара (6-8 октября), Владивосток (27-27 октября), Красноярск (1-3 декабря).

В столице мероприятия фестиваля пройдут в МГУ, Экспоцентре, ведущих вузах, музеях, научных центрах и еще на 90 площадках.