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РИА Наука
РИА Наука

Биоконструктор для ученых: как используются методы "обратной" генетики

12:2728.09.2017
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© Иллюстрация РИА Новости . А.ПолянинаТак художник представляет себе биологический пазл, который можно собрать методами обратной генетикиТак художник представляет себе биологический пазл, который можно собрать методами обратной генетики
© Иллюстрация РИА Новости . А.Полянина

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости, Анна Урманцева. Ученые-генетики ХХI века, благодаря прорывным открытиям в своей науке, все больше напоминают "лабораторных богов", которые владеют технологиями сборки "трехмерного генетического пазла" — биологического организма.

Так художник изобразил процедуру редактирования генома
© Иллюстрация РИА Новости
Конец биологической эволюции: к чему ведет редактирование генома
О последовательностях генов накоплено огромное количество информации — и теперь можно экспериментировать с их перемещением, составлять в цепочки, включать или выключать. Получается, что владеющий современными технологиями генетик вполне может "придумать" свой организм и вырастить его из эмбриона, наблюдая за развитием на всех этапах роста.

Для этого используют методы "обратной" генетики: от генотипа к фенотипу. Мы привыкли идти от общего к частному: от фенотипа (внешности) к генотипу — записи нашей внешности и других наследственных факторов в геноме. Фенотип можно определить как "вынос" генетической информации навстречу факторам среды. "Обратная" генетика идет в противоположную сторону, составляя из генов конструкции и предсказывая, как они будут проявлены в фенотипе.

© Иллюстрация РИА Новости . А.ПолянинаНа схеме представлены отличия "прямой" и "обратной" генетики
© Иллюстрация РИА Новости . А.Полянина
На схеме представлены отличия "прямой" и "обратной" генетики

Популярными объектами обратной генетики являются модельные организмы: вирусы, дрожжи, дрозофила, червь нематода C. Elegans, рыбка Данио и, конечно же, домовая мышь. В разных лабораториях мира ученые экспериментируют с изученными цепочками генов, проявляя их значение для всего организма. Самым крупным проектом обратной генетики является создание нокаутных мышей.

Японская танцующая мышь
© РИА Новости
"Чистая раса" или "новый дивный мир" лабораторных мышей
Боксерский термин в данном случае применяется для обозначения выключенного гена — то есть это не "мышь в нокауте", а "ген в нокауте". Часть работающего гена или просто удаляется, или заменяется на неработающий, или внедряется вставка (технология "генных ловушек"). Создание нокаутных мышей — это многоходовка, в результате которой рождаются существа с новыми свойствами. Если эти технологии будут усовершенствованы, то человек получит возможность создавать абсолютно новых биологических существ. Пока же идет работа по изучению генов путем их нокаутирования на стадии эмбриона. Как же это происходит?

© Иллюстрация РИА Новости . А.ПолянинаПервый этап создания нокаутных мышей
© Иллюстрация РИА Новости . А.Полянина
Первый этап создания нокаутных мышей

Сначала у мыши-донора генетически чистой линии берут эмбрионы (пусть это будет черная мышь). Туда вводят фрагмент ДНК, который содержит мутантный, то есть поврежденный ген (этот ген обозначен у нас желтым цветом). Потом этот фрагмент встраивается в хромосомы — обычно только в одну из двух гомологичных (то есть сопоставимых) хромосом клетки.

© Иллюстрация РИА Новости . А.ПолянинаВторой этап создания нокаутных мышей
© Иллюстрация РИА Новости . А.Полянина
Второй этап создания нокаутных мышей

Дальше полученные стволовые клетки с мутантным геном вводят в зародыши мышей другой линии — пусть они будут белыми. И ждут, чтобы они немного подросли.

© Иллюстрация РИА Новости . А.ПолянинаТретий этап создания нокаутных мышей
© Иллюстрация РИА Новости . А.Полянина
Третий этап создания нокаутных мышей

Теперь зародыши подсаживают в суррогатную мать третьей линии — у нас на рисунке эта мышь рыжего цвета.

© Иллюстрация РИА Новости . А.ПолянинаЧетвертый этап создания нокаутных мышей
© Иллюстрация РИА Новости . А.Полянина
Четвертый этап создания нокаутных мышей

Приходит время (беременность у мыши длится от 17 до 24 дней) и мышата рождаются. Их называют химерными — это значит, что эти организмы состоят из генетически разнородных клеток. Часть из них — те, что родились из клеток с нокаутными генами, — будут рожать только черных мышей.

© Иллюстрация РИА Новости . А.ПолянинаПятый этап создания нокаутных мышей
© Иллюстрация РИА Новости . А.Полянина
Пятый этап создания нокаутных мышей

Дальше, скрестив двух химерных мышей, согласно менделевскому расщеплению, можно получить четверть потомства, которую можно причислить к абсолютно чистой линии нокаутных мышей.

Так художник представляет себе образ хромосомной живописи
© Иллюстрация РИА Новости . А.Полянина
Хромосомная живопись: как увидеть эволюцию в геноме
Сейчас таких линий уже больше тысячи — на них можно изучать разные человеческие болезни. Некоторые из линий выведены в российских институтах. Например, линия ФНО/ЛТ панель получена в лаборатории молекулярной иммунологии Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта РАН, которым руководит академик РАН Сергей Недоспасов. Панель содержит десятки мышей с разными тонкими отличиями. Например,  есть мыши с модифицированным геном фактора некроза опухолей — на них можно тестировать разные методы лечения рака, а также изучать врожденный и приобретенный иммунодефицит.

Поясняет академик РАН, заведующий лабораторией молекулярных механизмов иммунитета Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта РАН, заведующий отделом молекулярной иммунологии Института физико-химической биологии имени А. Н. Белозерского, заведующий кафедрой иммунологии биологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Сергей Недоспасов: "В России выведено всего несколько линий нокаутных мышей — эта технология пока не стала рутинной. У нас на выведение уходило года два, на понимание того, что получилось, — еще несколько лет.  А в некоторых своих проектах мы изучаем мышей, которых "сделали"  десять лет назад. И эти исследования еще не закончены."

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