НОВОСИБИРСК, 21 сен – РИА Новости. Сибирские ученые прогнозируют, что через 20 миллионов лет самый большой континент Земли Евразия расколется на две части по озеру Байкал, на месте которого появится новый океан, сообщает в четверг издание СО РАН "Наука в Сибири".
Издание сообщает, что к такому выводу пришли ученые из Института геологии и минералогии и СО РАН и Новосибирского госуниверситета, которые восстанавливают историю Байкала и прогнозируют его возможное будущее, связывая между собой тектонические процессы и накопление осадков во впадинах Байкальской рифтовой зоны, а также обобщая данные, полученные другими исследователями. Результаты работы опубликованы в спецвыпуске журнала Gondwana Research.
"В земной коре, прямо посередине Евразии, находится огромный раскол — Байкальская рифтовая зона. Постепенно он расширяется и, если не изменится геодинамическая обстановка, через 20 миллионов лет самый большой континент снова разобьется на две части, а на месте Байкала появится новый океан", — говорится в сообщении.
Ученые отмечают, что раньше подобного полного обзора по Байкальской рифтовой зоне не делалось: геологи исследовали ее отдельные части, а обобщающие работы касались только центральной зоны этого региона — непосредственно самой впадины озера Байкал. Кроме того, многие данные собирались только на русском языке и были недоступны для ученых других стран.
В восстановленной учеными картине получается, что до того, как появился Байкальский рифт (раскол, трещина в земной коре), в мезозое (примерно 100—70 миллионов лет назад) на его месте также существовала система рифтовых впадин. Байкал — центральная и самая древняя область раскола. Несколько десятков миллионов лет Байкальская рифтовая зона развивалась достаточно спокойно, но примерно 7-5 миллионов лет назад вдруг что-то произошло, и начался активный этап рифтогенеза, когда скорости тектонических движений резко усилились. Здесь стали образовываться горы и впадины.
Горы вокруг Байкала продолжают расти, в среднем на 5-6 миллиметров в год — это очень большие скорости воздымания, отмечается в статье.
Сноубордистки отправились в самое сердце Сибири, чтобы позагорать на льду белоснежного Байкала.
В момент съемки на льду озера было около 20 градусов ниже нуля.
Акция "Белые пляжи Сибири" проходит уже не в первый раз.
В прошлом году участники этой дерзкой инициативы в минусовую погоду на снежном "песке" играли в "волейбол".
Организаторами акции этого года выступили руководители проекта I'm Siberian Улан-Удэ Михаил и Виктория Губаль.
Акция, по словам организаторов, призвана напомнить жителям России, что лучше зимой отдыхать в родной стране, а не уезжать в жаркие тропики.
Съемки десятой серии "Белых Пляжей Сибири" прошли 25 февраля.
Помимо главного участника проекта "Я*Сибиряк" бурого медведя, на снежные "пляжи" в этом году вышли 19 любителей зимнего загара.
Сбор участников проходил в Улан-Удэ, после чего смельчаки, собрав весь пляжный инвентарь, отправились на лед Байкала.
Фотосессия на льду продолжалась около трех часов.
В случае, если кому-то из участников вечеринки становилось холодно, ему сразу приносили горячий час и плед, чтобы согреться.
Съемки первой серии "Белых Пляжей Сибири" прошли еще в декабре 2014 года на пляже Железногорска.
Правила проведения акции очень простые: организаторы находят красивое место и устраивают там пляжную вечеринку со всеми классическими атрибутами подобного отдыха: купальниками, солнечными очками и пляжными зонтиками.
"Это потрясающе, весело и совсем не холодно. Мы просто веселимся, а мороз придает бодрости!" — замечают участники акции.
Организаторы верят, что подобные "вечеринки" помогают прививать молодежи интерес к здоровому образу жизни.