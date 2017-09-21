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РИА Наука
РИА Наука

Евразия через 20 миллионов лет может расколоться по Байкалу, считают ученые

08:4421.09.2017
05372
© РИА Новости / Владимир СмирновПерейти в фотобанкЗакат на острове Ольхон. Архивное фотоЗакат на острове Ольхон. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Смирнов
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НОВОСИБИРСК, 21 сен – РИА Новости. Сибирские ученые прогнозируют, что через 20 миллионов лет самый большой континент Земли Евразия расколется на две части по озеру Байкал, на месте которого появится новый океан, сообщает в четверг издание СО РАН "Наука в Сибири".

Байкал. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
Ученые выяснили, что наносит главный вред Байкалу
Издание сообщает, что к такому выводу пришли ученые из Института геологии и минералогии и СО РАН и Новосибирского госуниверситета, которые восстанавливают историю Байкала и прогнозируют его возможное будущее, связывая между собой тектонические процессы и накопление осадков во впадинах Байкальской рифтовой зоны, а также обобщая данные, полученные другими исследователями. Результаты работы опубликованы в спецвыпуске журнала Gondwana Research.

"В земной коре, прямо посередине Евразии, находится огромный раскол — Байкальская рифтовая зона. Постепенно он расширяется и, если не изменится геодинамическая обстановка, через 20 миллионов лет самый большой континент снова разобьется на две части, а на месте Байкала появится новый океан", — говорится в сообщении.

Ученые отмечают, что раньше подобного полного обзора по Байкальской рифтовой зоне не делалось: геологи исследовали ее отдельные части, а обобщающие работы касались только центральной зоны этого региона — непосредственно самой впадины озера Байкал. Кроме того, многие данные собирались только на русском языке и были недоступны для ученых других стран.

Операция Байкал: как спасти главное озеро страны
© РИА Новости / Александр Кряжев
Операция "Байкал": как спасти главное озеро страны
В восстановленной учеными картине получается, что до того, как появился Байкальский рифт (раскол, трещина в земной коре), в мезозое (примерно 100—70 миллионов лет назад) на его месте также существовала система рифтовых впадин. Байкал — центральная и самая древняя область раскола. Несколько десятков миллионов лет Байкальская рифтовая зона развивалась достаточно спокойно, но примерно 7-5 миллионов лет назад вдруг что-то произошло, и начался активный этап рифтогенеза, когда скорости тектонических движений резко усилились. Здесь стали образовываться горы и впадины.

Горы вокруг Байкала продолжают расти, в среднем на 5-6 миллиметров в год — это очень большие скорости воздымания, отмечается в статье.

Белые "пляжи" Байкала
© Фото : Бато Будаев / I'm SiberianСноубордистки отправились в самое сердце Сибири, чтобы позагорать на льду белоснежного Байкала.Белые пляжи Байкала
© Фото : Бато Будаев / I'm Siberian
Сноубордистки отправились в самое сердце Сибири, чтобы позагорать на льду белоснежного Байкала.
© Фото : Бато Будаев / I'm SiberianВ момент съемки на льду озера было около 20 градусов ниже нуля.Белые пляжи Байкала
© Фото : Бато Будаев / I'm Siberian
В момент съемки на льду озера было около 20 градусов ниже нуля.
© Фото : Бато Будаев / I'm SiberianАкция "Белые пляжи Сибири" проходит уже не в первый раз.Белые пляжи Байкала
© Фото : Бато Будаев / I'm Siberian
Акция "Белые пляжи Сибири" проходит уже не в первый раз.
© Фото : Бато Будаев / I'm SiberianВ прошлом году участники этой дерзкой инициативы в минусовую погоду на снежном "песке" играли в "волейбол".Белые пляжи Байкала
© Фото : Бато Будаев / I'm Siberian
В прошлом году участники этой дерзкой инициативы в минусовую погоду на снежном "песке" играли в "волейбол".
© Фото : Бато Будаев / I'm SiberianОрганизаторами акции этого года выступили руководители проекта I'm Siberian Улан-Удэ Михаил и Виктория Губаль.Белые пляжи Байкала
© Фото : Бато Будаев / I'm Siberian
Организаторами акции этого года выступили руководители проекта I'm Siberian Улан-Удэ Михаил и Виктория Губаль.
© Фото : Бато Будаев / I'm SiberianАкция, по словам организаторов, призвана напомнить жителям России, что лучше зимой отдыхать в родной стране, а не уезжать в жаркие тропики.Белые пляжи Байкала
© Фото : Бато Будаев / I'm Siberian
Акция, по словам организаторов, призвана напомнить жителям России, что лучше зимой отдыхать в родной стране, а не уезжать в жаркие тропики.
© Фото : Бато Будаев / I'm SiberianСъемки десятой серии "Белых Пляжей Сибири" прошли 25 февраля.Белые пляжи Байкала
© Фото : Бато Будаев / I'm Siberian
Съемки десятой серии "Белых Пляжей Сибири" прошли 25 февраля.
© Фото : Бато Будаев / I'm SiberianПомимо главного участника проекта "Я*Сибиряк" бурого медведя, на снежные "пляжи" в этом году вышли 19 любителей зимнего загара.Белые пляжи Байкала
© Фото : Бато Будаев / I'm Siberian
Помимо главного участника проекта "Я*Сибиряк" бурого медведя, на снежные "пляжи" в этом году вышли 19 любителей зимнего загара.
© Фото : Бато Будаев / I'm SiberianСбор участников проходил в Улан-Удэ, после чего смельчаки, собрав весь пляжный инвентарь, отправились на лед Байкала.Белые пляжи Байкала
© Фото : Бато Будаев / I'm Siberian
Сбор участников проходил в Улан-Удэ, после чего смельчаки, собрав весь пляжный инвентарь, отправились на лед Байкала.
© Фото : Бато Будаев / I'm SiberianФотосессия на льду продолжалась около трех часов.Белые пляжи Байкала
© Фото : Бато Будаев / I'm Siberian
Фотосессия на льду продолжалась около трех часов.
© Фото : Бато Будаев / I'm SiberianВ случае, если кому-то из участников вечеринки становилось холодно, ему сразу приносили горячий час и плед, чтобы согреться.Белые пляжи Байкала
© Фото : Бато Будаев / I'm Siberian
В случае, если кому-то из участников вечеринки становилось холодно, ему сразу приносили горячий час и плед, чтобы согреться.
© Фото : Бато Будаев / I'm SiberianСъемки первой серии "Белых Пляжей Сибири" прошли еще в декабре 2014 года на пляже Железногорска.Белые пляжи Байкала
© Фото : Бато Будаев / I'm Siberian
Съемки первой серии "Белых Пляжей Сибири" прошли еще в декабре 2014 года на пляже Железногорска.
© Фото : Бато Будаев / I'm SiberianПравила проведения акции очень простые: организаторы находят красивое место и устраивают там пляжную вечеринку со всеми классическими атрибутами подобного отдыха: купальниками, солнечными очками и пляжными зонтиками.Белые пляжи Байкала
© Фото : Бато Будаев / I'm Siberian
Правила проведения акции очень простые: организаторы находят красивое место и устраивают там пляжную вечеринку со всеми классическими атрибутами подобного отдыха: купальниками, солнечными очками и пляжными зонтиками.
© Фото : Бато Будаев/I'm Siberian"Это потрясающе, весело и совсем не холодно. Мы просто веселимся, а мороз придает бодрости!" — замечают участники акции.Белые пляжи Байкала
© Фото : Бато Будаев/I'm Siberian
"Это потрясающе, весело и совсем не холодно. Мы просто веселимся, а мороз придает бодрости!" — замечают участники акции.
© Фото : Бато Будаев / I'm SiberianОрганизаторы верят, что подобные "вечеринки" помогают прививать молодежи интерес к здоровому образу жизни.Белые пляжи Байкала
© Фото : Бато Будаев / I'm Siberian
Организаторы верят, что подобные "вечеринки" помогают прививать молодежи интерес к здоровому образу жизни.
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РИА Наука
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