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РИА Наука
РИА Наука

Ученый вычислил истинную продолжительность жизни акул

16:1320.09.2017
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© Фото : Public domainБольшая белая акулаБольшая белая акула
© Фото : Public domain

МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Типичная продолжительность жизни акул сильно недооценивалась – белые акулы, к примеру, могут прожить не 50, а 70 лет, пишет океанолог в статье, опубликованной в журнале Nature.

"Наши текущие наблюдения указывают на то, что занижается возраст сразу всех акул, а не только тех видов, которые мы изучили или на которые обращали внимание наши коллеги. Теперь эту проблему больше нельзя игнорировать, и нужно фактически заново провести замеры возраста всех хрящевых рыб", — заявил Алистер Гарри (Alistair Harry) из университета Джеймса Кука в Таунсвилле (Австралия).

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© Durkin et al. / Science of Nature 2017
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Акулы принадлежат к числу одних из самых долгоживущих рыб и просто позвоночных животных на Земле. К примеру, гренландские акулы Somniosus microcephalus в среднем живут около двух или трех сотен лет, а некоторые особи могут дожить до возраста в 500 лет, что делает их самыми долгоживущими существами на планете. Многие другие акулы, как раньше считали ученые, в среднем способны прожить около 20 или 40 лет, в зависимости от их размеров и скорости метаболизма.

Как ученые вычисляют возраст акул и других морских рыб, чей облик практически не меняется по мере старения их тела? Для этого океанологи вылавливают рыб и разрезают их позвонки, подсчитывая число своеобразных "годичных" слоев внутри них. Подобные замеры, как показывали наблюдения за ростом акул в неволе, позволяют достаточно точно определить их возраст.

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Эта идея, как рассказывает Гарри, начала вызывать сомнения в последние годы. К примеру, наблюдения за обычными песчаными акулами, живущими на воле, показали, что их реальный возраст может быть на несколько десятков лет выше, чем на то указывает число "годичных колец" в их костях.

Подобные публикации заставили Гарри проанализировать все замеры возраста акул, которые проводились в последние 50 лет, и попытаться найти в них ошибки и скорректировать их. Для этого ученый вычислил типичную скорость роста акул, опираясь на "следы" ядерных испытаний в их костях и особые светящиеся метки, которые океанологи вводили в организм и кости акул перед тем, как отпустить их на волю.

Сопоставив эти данные, австралийский исследователь обнаружил, что возраст всех акул систематически недооценивался, и что на самом деле он был на 20-30 лет больше, чем считалось ранее. К примеру, тигровые акулы живут не 20 лет, а примерно 40 лет, а сельдевые акулы, главный источник знаменитых акульих плавников, живут около 65 лет, а не 38 лет.

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Подобная недооценка продолжительности жизни акул, как отмечает Гарри, может говорить о том, что популяции этих рыб в Атлантике и в Тихом океане могут быть гораздо более "пожилыми", чем считают сегодня учеными, что может влиять на их способность производить потомство и приспосабливаться к новым условиям среды.

Кроме того, долгая жизнь акул может говорить в пользу того, что они растут медленнее, чем раньше считали ученые. Это крайне важно для корректировки квот на вылов акул, составленных из расчета на то, что эти рыбы растут быстрее, чем они это делают на самом деле.

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