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РИА Наука
РИА Наука

Российские инженеры создали первый полностью отечественный складской робот

15:2820.09.2017
01720
© Ronavi Robotics
© Ronavi Robotics

МОСКВА, 20 сен – РИА новости. Российская компания Ronavi Robotics, созданная в 2014 году наноцентрами "Техноспарк" и "Т-Нано", впервые в России создала робота для обслуживания складов. Такие роботы способны работать на любом складе, при этом их использование позволяет не только сократить расходы, но и значительно увеличить емкость склада.

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© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Склады крупных компаний обслуживают десятки тысяч людей, которые привозят и размещают товары на складе, маркируют и сортируют их, перемещают, обрабатывают заказы, находят, перевозят и выдают отправления. Российский складской робот способен сделать склад практически безлюдным, как например, это уже сделано на складах глобального технологического лидера — компании Amazon. Получив запрос, роботы самостоятельно находят нужный товар на стеллаже, привозят и отдают его для отправки по назначению. В 13 складских центрах Amazon по  всему миру сейчас работают 45 тысяч логистических роботов. Роботизированные складские системы сокращают операционные расходы на 20%, экономят место и позволяют хранить на  территории складов на 50% больше товаров.

 

© Ronavi RoboticsРоссийский складской робот Ronavi Robotics
© Ronavi Robotics
Российский складской робот Ronavi Robotics

Российский робот в форме платформы размером примерно метр на полметра, весит 180 килограммов, но способен перемещать груз массой до 1,5 тонн. Колеса робота устроены так, что ему не нужно пространство для разворота: он может ехать боком.

Такой робот может работать на любом складе — нужно лишь наклеить на стеллажах метки с QR-кодом. Специальный софт, разработанный российской компанией Ronavi Robotics, способен контролировать сразу несколько складских роботов, регулируя их движение и отдавая заказ на доставку тому, кто ближе всего к нужной коробке. Все это делается автоматически, — оператору склада не нужно знать, где именно на складе товар, какому роботу отдать команду, какой дорогой везти груз.

 

© Ronavi RoboticsРоссийский складской робот Ronavi Robotics
© Ronavi Robotics
Российский складской робот Ronavi Robotics

Использование роботов может сделать склад значительно вместительнее. Если нормы, рассчитанные на складских работников, требуют, чтобы проходы между рядами складских мест были не уже 2,5 метра, то для роботов достаточно 1 метра, что сразу увеличивает доступную для хранения товаров площадь в полтора раза. Кроме того, роботы могут работать круглосуточно, им не нужно освещение и комфортная температура, их можно использовать даже в специализированных помещениях — например, внутри холодильных установок.

"Перевод крупных складов на роботизированные системы обслуживания — общемировая тенденция, в России этот процесс только начинается, поэтому у нашего робота обширный потенциальный рынок. Наша разработка, в отличие от западных аналогов, отличается большей грузоподъемностью — это 1,5 тонны, а также  конкурентным соотношением времени "работы-заряда". Кроме того, мы рассчитываем поставлять не только роботов, но и весь специализированный софт для роботизированного склада", — сказал директор наноцентра "Т-Нано" Андрей Евдокимов, который руководит проектом.

Первые продажи робота предположительно начнутся с ноября 2018 года.

 

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