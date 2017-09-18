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РИА Наука
РИА Наука

Шизофреники умирают втрое чаще остальных людей, выяснили ученые

15:5218.09.2017
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© Fotolia / decade3dБазальные ганглииБазальные ганглии
© Fotolia / decade3d

МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Носители шизофрении умирают примерно в три раза чаще остальных людей из-за хронических болезней, несчастных случаев и всех остальных причин, что говорит о необходимости пристального наблюдения за их состоянием, заявляют медики в статье, опубликованной в журнале CMAJ.

"Как правило, появление столь большого разрыва в продолжительности жизни между двумя разными группами пациентов обычно заставляет врачей и чиновников искать причины этого и пытаться "закрыть" эту дыру. Этого, к сожалению, не случилось при борьбе с шизофренией. Фактически, нужно менять всю систему того, как врачи наблюдают за здоровьем подобных пациентов", — прокомментировал открытие Филип Уорд (Philip Ward), медик из университета Нового Южного Уэльса в Ливерпуле (Австралия).

Работа лаборатории
© Fotolia / Minerva Studio
Ученые выяснили, как возникают голоса в голове у шизофреников

Сегодня шизофренией страдает около 24 миллионов людей на планете. По статистике ВОЗ, каждый седьмой человек из тысячи является шизофреником, причем многие из них являются молодыми людьми в возрасте от 15 до 35 лет.

На настоящий момент среди ученых нет единого мнения, как возникают подобные расстройства и как их следует правильно лечить. За последние годы генетики нашли несколько десятков генов, относительно слабо связанных с шизофренией, однако ученым до этого открытия так и не удавалось понять, как мутации в этих участках ДНК вызывают шизофрению, и как последствия этих мутаций можно ликвидировать.

Главным последствием развития шизофрении, как обнаружили Пол Курдяк (Paul Kurdyak) из университета Торонто (Канада) и его коллеги, является то, что ее носители живут крайне недолго по сравнению со здоровыми людьми. Причина смерти, как отмечают исследователи, может быть любой, начиная с хронических болезней и заканчивая автокатастрофами.

Ученые за работой
© Fotolia / micromonkey
Генетики обнаружили "расстройство личности" у шизофрении

К таким выводам канадские медики пришли, проанализировав статистику по смертности в провинции Онтарио за 20 лет, с 1993 по 2012 год, изучив истории болезней более 1,6 миллиона граждан Канады, скончавшихся за этот период. За это время, как отмечают ученые, умерло около 31 тысячи носителей шизофрении, что позволило им детально изучить то, отличается ли их продолжительность жизни от всех остальных жителей провинции.

Оказалось, что шизофреники в среднем живут примерно на 9 лет меньше, чем остальные люди, с учетом различий в диете, вредных привычках и экономическом положении. Что интересно, этот разрыв никак не изменился за последние 20 лет, несмотря на то, что ученые достаточно давно заметили, что люди с психическими болезнями чаще попадают в ДТП или заканчивают жизнь суицидом, и пытаются бороться с этим.

Мозг
© Fotolia / pixologic
Ученые раскрыли главную генетическую причину развития шизофрении

По мнению Курдяка и его коллег, столь высокий уровень смертности среди шизофреников может быть связан с тем, что люди с подобными проблемами крайне плохо следят за собой при развитии хронических болезней, чаще имеют вредные привычки, плохую диету и не занимаются спортом.

Все это, как считают ученые, следует учитывать врачам, часть пациентов которых страдает от шизофрении и при этом проходит лечение от других болезней, имеющих хронический характер.

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РИА Наука
Комментарии
2 пользователя оставили 4 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Алексей Баулин
Редактору - 5. По тексту: "Шизофреники умирают втрое чаще остальных людей"
Это возможно только в одном случае: шизофреников - 75% населения.
15:57
18.09.2017
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radiozaboy
"умирают примерно в три раза чаще остальных людей"

трижды? Или два раза притворяются?
15:59
18.09.2017
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