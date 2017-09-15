"Кассини" передал на Землю последние фотографии перед падением на Сатурн

МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Зонд "Кассини" передал последние фотографии на Землю и уже сгорел в атмосфере Сатурна, превратившись в "горящий металлический метеор", однако сигнал о его кончине достигнет Земли только в три часа дня, заявил астрономы Линда Спилкер и Джонатан Макдауэлл.

RIP Cassini. End of the radio signal heading our way is now 1 AU from Saturn — Jonathan McDowell (@planet4589) 15 сентября 2017 г.

Зонд "Кассини" является одним из самых дорогих и при этом самых долгоживущих и успешных проектов НАСА, создававшихся в прошлые, более денежные для космического агентства годы в рамках программы так называемых "флагманских" миссий. В нее, помимо "Кассини", входят зонды "Вояджер", "Викинг", автоматическая станция "Галилео", изучавшая Юпитер, а также телескоп "Чандра" и марсоход Curiosity.

"Кассини" был одним из первых проектов НАСА, в котором принимали участие ученые и инженеры не только из США, но и специалисты из Европейского космического агентства и итальянского космического ведомства ASI. Благодаря радиоизотопным источникам тепла и энергии, зонд проработал в космосе почти 20 лет и совершил десятки эпохальных открытий.

По текущим прогнозам НАСА, сигнал о том, что зонд попал в атмосферу Сатурна и сгорел в ней, достигнет Земли чуть раньше, чем изначально ожидали ученые – не в три часа дня по Москве, а в 2 часа 55 минут.

Как рассказала Линда Спилкер (Linda Spilker), научный руководитель миссии, "Кассини" успешно передал на Землю последние фотографии Сатурна, его лун и колец, и получил снимки той точки, куда он упал примерно полчаса назад. Как надеются ученые, данные, которые будут записываться станциями слежения на Земле в ближайшие полчаса, помогут команде зонда понять, как именно прошли последние секунды его жизни.