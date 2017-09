"Кассини" передал на Землю последние фотографии перед падением на Сатурн

МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Зонд "Кассини" передал последние фотографии на Землю и уже сгорел в атмосфере Сатурна, превратившись в "горящий металлический метеор", однако сигнал о его кончине достигнет Земли только в три часа дня, заявил астрономы Линда Спилкер и Джонатан Макдауэлл.

RIP Cassini. End of the radio signal heading our way is now 1 AU from Saturn