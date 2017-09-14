Ученые выяснили, когда появилось первое изображение ноля

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Понятие ноля появилось в математике на 500 лет раньше, чем считалось до этого, выяснили ученые из Оксфордского университета. Об их исследовании сообщается на сайте учебного заведения.

Такой вывод ученые сделали после радиоуглеродного анализа документа, известного как "Бахшалийская рукопись". Этот манускрипт, который признан древнейшей индийской рукописью, которая посвящена математике, состоит из 70 листов березовой коры. Он был найден в 1881 году возле деревни Бахшали, которая сейчас располагается на территории Пакистана, и с 1902 года хранится в Бодлианской библиотеке Оксфордского университета. В нем встречаются символы в виде точек — непосредственные предшественники современной цифры 0.

Среди ученых долгое время существовали разногласия по поводу датировки документа. Наиболее распространенной являлась точка зрения, согласно которой манускрипт был создан между VIII и XII веками нашей эры. Однако благодаря проведенному радиоуглеродному анализу удалось установить, что документ относится к гораздо более ранней эпохе — III-IV векам нашей эры. Таким образом, точки в Бахшалийской рукописи — первые в истории символы, обозначающие цифру ноль: в индийской математической системе того времени они обозначали порядок величины чисел (десятки, сотни, тысячи).

"Сейчас мы воспринимаем саму концепцию ноля, которая используется во всем мире и является неотъемлемой частью цифрового мира, как нечто само собой разумеющееся. Однако появление ноля как самостоятельной цифры, которая эволюционировала из точек в Бахшалийской рукописи, было одним из самых крупных прорывов во всей истории математики", — заявил профессор Оксфордского университета Маркус дю Сотой.

Результаты исследования имеют большое значение не только для истории математики, но и для изучения культуры и научной традиции, существовавших в Индии того периода, отмечают ученые.