Дождь и закат: как "Кассини" встретит последние мгновения жизни

МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Последние мгновения жизни "Кассини" встретит на закате дня на Сатурне, пролетая через потоки дождя, источником которого являются кольца планеты-гиганта, рассказали ученые на пресс-конференции в Лаборатории реактивного движения НАСА.

"Мы ожидаем, что последний сигнал "Кассини" будет передан на Землю в пятницу, примерно в два часа дня, 55 минут и 6 секунд. Конечно, сам факт потери столь блестящего зонда нас очень расстраивает, но мы очень горды тем, чего нам удалось добиться за 12 лет работы зонда и мы считаем, что человечество должно обязательно вернуться в систему Сатурна", — заявил Эрл Мейз (Earl Maize), руководитель миссии "Кассини" в НАСА.

Финальная нота оперы

Мейз и другие участники миссии "Кассини" вчера подвели итоги одной из самых долгоживущих и успешных космических миссий в истории человечества, и рассказали о том, как зонд проведет свои последние моменты и какие открытия они ожидают совершить в ходе последнего "нырка" автоматической станции в атмосферу Сатурна.

"Мы очень горды тем, что наш зонд проработал 13 лет на орбите далекой планеты почти идеальным образом, с минимумом проблем и внештатных ситуаций. За это время он получил более 500 тысяч фотографий, совершил 160 пролетов мимо Титана и передал на Землю около 635 гигабайтов данных. Это фантастически большой объем информации, учитывая то, что "Кассини" был спроектирован в 80 годах прошлого века и построен на базе технологий того времени", — продолжает Мейз.

Многие открытия "Кассини", как отметил ученый, были совершены благодаря его мощнейшей научной начинке – на борту зонда присутствует 12 научных инструментов, многие из которых нашли неожиданное применение при изучении Сатурна и его спутников.

Несмотря на это, как отметила Линда Спилкер, научный руководитель миссии, все предусмотреть было невозможно, и сейчас ученые жалеют, что на борту "Кассини" нет более мощных спектрометров и других инструментов, необходимых для изучения химического состава выбросов гейзеров Энцелада. По словам Спилкер, текущие инструменты зонда не позволили НАСА проверить, присутствуют ли в этой воде аминокислоты и другие потенциальные "кирпичики" жизни, и эту задачу придется решать уже наследникам "Кассини".

Кроме того, ни НАСА, ни ученые не ожидали того, как много внимания публики привлечет "Кассини", в честь которого любители астрономии уже успели сочинить мини-оперу. Как шутит Мейз, если бы инженеры, создававшие зонд, догадывались о подобном интересе, то они бы прикрепили несколько зеркал на антенны зонда для того, чтобы тот мог делать селфи на фоне Сатурна и его спутников.

Последний этап в жизни "Кассини" начался на минувших выходных, когда зонд в последний раз сблизился с Титаном и использовал его гравитацию для того, чтобы поменять орбиту и выйти на траекторию столкновения с Сатурном.

По словам Мейза, Титан был фактически главным "двигателем" зонда на всем протяжении его работы на орбите планеты-гиганта – он более 100 раз выводил "Кассини" на новые орбиты, позволив зонду изучить все крупные луны Сатурна с минимальными затратами топлива.

Гравитация – лучший друг зонда

Последний маневр такого рода был выполнен идеально, и сейчас "Кассини" готовится к финальным наблюдениям за Сатурном, его кольцами и спутниками. Сегодня ночью он в последний раз передаст фотографии лун и колец на Землю и сконцентрируется на процессе сближения с "властелином колец", прекратив сбор научных данных и фотографий.

Одной из причин этого является то, что зонд начнет работать в режиме реального времени, постоянно передавая данные с 8 научных инструментов, которые будут включены в момент смерти зонда, на станции слежения на Земле. Как объяснила Спилкер, команда "Кассини" специально понизила скорость передачи данных до минимума для того, чтобы облака или плохая погода не помешали ученым вести наблюдения за гибелью зонда.

По текущим прогнозам НАСА, зонд попадет в атмосферу Сатурна и сгорит в ней чуть раньше, чем изначально ожидали ученые – не в три часа дня по Москве, а в 2 часа 55 минут и 6 секунд.

Are you ready to take the plunge? On Friday, @CassiniSaturn will complete a remarkable mission studying Saturn: https://t.co/75BvC0U5NT pic.twitter.com/gqetofLYi0