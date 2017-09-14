Дождь и закат: как "Кассини" встретит последние мгновения жизни

МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Последние мгновения жизни "Кассини" встретит на закате дня на Сатурне, пролетая через потоки дождя, источником которого являются кольца планеты-гиганта, рассказали ученые на пресс-конференции в Лаборатории реактивного движения НАСА.

"Мы ожидаем, что последний сигнал "Кассини" будет передан на Землю в пятницу, примерно в два часа дня, 55 минут и 6 секунд. Конечно, сам факт потери столь блестящего зонда нас очень расстраивает, но мы очень горды тем, чего нам удалось добиться за 12 лет работы зонда и мы считаем, что человечество должно обязательно вернуться в систему Сатурна", — заявил Эрл Мейз (Earl Maize), руководитель миссии "Кассини" в НАСА.

Финальная нота оперы

Мейз и другие участники миссии "Кассини" вчера подвели итоги одной из самых долгоживущих и успешных космических миссий в истории человечества, и рассказали о том, как зонд проведет свои последние моменты и какие открытия они ожидают совершить в ходе последнего "нырка" автоматической станции в атмосферу Сатурна.

"Мы очень горды тем, что наш зонд проработал 13 лет на орбите далекой планеты почти идеальным образом, с минимумом проблем и внештатных ситуаций. За это время он получил более 500 тысяч фотографий, совершил 160 пролетов мимо Титана и передал на Землю около 635 гигабайтов данных. Это фантастически большой объем информации, учитывая то, что "Кассини" был спроектирован в 80 годах прошлого века и построен на базе технологий того времени", — продолжает Мейз.

Многие открытия "Кассини", как отметил ученый, были совершены благодаря его мощнейшей научной начинке – на борту зонда присутствует 12 научных инструментов, многие из которых нашли неожиданное применение при изучении Сатурна и его спутников.

Несмотря на это, как отметила Линда Спилкер, научный руководитель миссии, все предусмотреть было невозможно, и сейчас ученые жалеют, что на борту "Кассини" нет более мощных спектрометров и других инструментов, необходимых для изучения химического состава выбросов гейзеров Энцелада. По словам Спилкер, текущие инструменты зонда не позволили НАСА проверить, присутствуют ли в этой воде аминокислоты и другие потенциальные "кирпичики" жизни, и эту задачу придется решать уже наследникам "Кассини".

Кроме того, ни НАСА, ни ученые не ожидали того, как много внимания публики привлечет "Кассини", в честь которого любители астрономии уже успели сочинить мини-оперу. Как шутит Мейз, если бы инженеры, создававшие зонд, догадывались о подобном интересе, то они бы прикрепили несколько зеркал на антенны зонда для того, чтобы тот мог делать селфи на фоне Сатурна и его спутников.

Последний этап в жизни "Кассини" начался на минувших выходных, когда зонд в последний раз сблизился с Титаном и использовал его гравитацию для того, чтобы поменять орбиту и выйти на траекторию столкновения с Сатурном.

По словам Мейза, Титан был фактически главным "двигателем" зонда на всем протяжении его работы на орбите планеты-гиганта – он более 100 раз выводил "Кассини" на новые орбиты, позволив зонду изучить все крупные луны Сатурна с минимальными затратами топлива.

Гравитация – лучший друг зонда

Последний маневр такого рода был выполнен идеально, и сейчас "Кассини" готовится к финальным наблюдениям за Сатурном, его кольцами и спутниками. Сегодня ночью он в последний раз передаст фотографии лун и колец на Землю и сконцентрируется на процессе сближения с "властелином колец", прекратив сбор научных данных и фотографий.

Одной из причин этого является то, что зонд начнет работать в режиме реального времени, постоянно передавая данные с 8 научных инструментов, которые будут включены в момент смерти зонда, на станции слежения на Земле. Как объяснила Спилкер, команда "Кассини" специально понизила скорость передачи данных до минимума для того, чтобы облака или плохая погода не помешали ученым вести наблюдения за гибелью зонда.

По текущим прогнозам НАСА, зонд попадет в атмосферу Сатурна и сгорит в ней чуть раньше, чем изначально ожидали ученые – не в три часа дня по Москве, а в 2 часа 55 минут и 6 секунд.

Are you ready to take the plunge? On Friday, @CassiniSaturn will complete a remarkable mission studying Saturn: https://t.co/75BvC0U5NT pic.twitter.com/gqetofLYi0 — NASA (@NASA) September 13, 2017

Причиной этого является то, что "Кассини" в очередной раз обнаружил, что реальные свойства недр Сатурна заметно отличаются от того, что ожидали увидеть ученые, и корни этих различий астрономам еще только предстоит раскрыть. Смерть "Кассини", по словам Мейза, будет очень быстрой – зонд сгорит буквально через мгновения после попадания в плотные слои атмосферы.

"Зонд "Кассини" не предназначен для того, чтобы пролетать через атмосферу планет – он был создан для их изучения с большого расстояния. В последние пять витков "Финала оперы" мы уже пролетали через окраину атмосферы Сатурна, и нам приходилось включать маневровые двигатели на 40% для того, чтобы зонд не погиб. Соответственно, после входа в атмосферу эти двигатели быстро будут перегружены, зонд потеряет стабильность и это ознаменует конец миссии", — объясняет ученый.

По его словам, в это время "Кассини" разгонится до скорости в примерно 70 тысяч километров в час, и сгорит в атмосфере примерно через одну-две минуты, продолжая передавать данные на Землю до тех пор, пока он будет "смотреть" на нее. Последними погибнут радиоизотопные источники энергии зонда, защищенные от внешней среды оболочками из тугоплавкого иридия.

Плач планеты

Зонд встретит свои последние моменты, как рассказали Спилкер и Хантер Уайт (Hunter Waite), один из руководителей научной команды "Кассини", в компании двух красивых космических феноменов – сатурнианского заката, последние фотографии которого зонд передаст на Землю незадолго до начала "нырка" в атмосферу, и экзотического дождя, порождаемого кольцами Сатурна.

"Одна из главных научных загадок, которые мы попытаемся раскрыть в последние мгновения жизни зонда - понять, как возникает и что представляет собой этот "кольцевой дождь". Еще в начале 1990 годов наши коллеги предположили, изучая снимки "Пионеров" и "Вояджеров", что в верхних слоях атмосферы Сатурна постоянно идут своеобразные дожди, порождаемые частицами льда и пыли, постепенно опускающимися из колец в ее верхние слои", — пояснил Уайт.

Как отмечает планетолог, последние пролеты "Кассини" через край атмосферы Сатурна уже доказали, что этот дождь действительно существует, однако его физические свойства и то, как он влияет на поведение планеты-гиганта, пока остаются загадкой для ученых. Как надеется команда "Кассини", пролет зонда через этот дождь поможет найти ответы на часть этих вопросов.

Кроме того, в это же время "Кассини" впервые напрямую измерит доли изотопов гелия в материи Сатурна, что позволит ученым понять то, как возникла Солнечная система и как родились планеты-гиганты. Эти данные, по словам Мейза, были настолько важны для НАСА, что его команда отказалась от передачи снимков и других научных данных в последние мгновения жизни зонда в пользу замеров спектрометров.

Успех "Кассини", как отметил Джим Грин (Jim Green), руководитель планетологического отделения НАСА, уже заставил космическое агентство задуматься о том, как и когда оно сможет отправить еще один зонд в систему Сатурна. По его словам, уже сейчас НАСА рассматривает две возможных миссии к спутникам планеты-гиганта в рамках программы New Frontiers, нацеленной на космические миссии "среднего" класса.

"Открытия "Кассини" на Титане и Энцеладе были столь потрясающими, что мы еще в прошлом году включили эти объекты в список возможных целей для исследования в рамках программы New Frontiers. Могу сказать, что к нам уже поступили подобные предложения и сейчас мы их рассматриваем. Ожидайте новостей в ближайшем будущем", — заключает Грин.