В России создадут единую вычислительную систему для решения научных задач

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Единая вычислительная система для решения научных задач будет создана в России к 2018 году, сообщил РИА Новости директор федерального исследовательского центра "Информатика и управление", академик РАН Игорь Соколов.

"Мы сейчас создаем в рамках федерального агентства научных организаций (ФАНО) инфраструктуру высокопроизводительных вычислений — это сеть, которая обеспечит предоставление ученому современные алгоритмические программные средства в решении его научных задач. Мы планируем завершить создание этой системы в 2018 году", — сказал Соколов.

Соколов отметил, что сегодняшняя научная деятельность немыслима без сбора и обработки большого количества информации, а также проведения вычислений.

"Эти задачи сейчас выполняются в специальных вычислительных центрах. С введением этой системы вычисления будут проводиться за секунды, а также иметь доступ к результатам других исследований", — сказал ученый.

Он пояснил, что вычислительные мощности сегодня используют материаловеды. По его мнению, сегодняшним глобальным трендом является использование композитных материалов, но мало что известно об их свойствах.

"Это является серьезной проблемой, так как авиация нацелена на использование композитных материалов, в частности при создании самолета МС-21 использовались такие материалы. Использование вычислительных мощностей при изучении свойств композитных материалов является ярким примером. Наша система позволит ускорить эти исследования", — заявил Соколов.

По его словам, сегодня эта сеть состоит из трех узлов в Хабаровске, Новосибирске и Москве.

"Следующий узел мы постоим в Переславле-Залесском, и это будет хребет этой системы для всего научного сообщества. Помимо всего прочего этой системой предусмотрена защита информации", — сказал Соколов.