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РИА Наука
РИА Наука

"Плохие гены" не виноваты в развитии кариеса, заявляют ученые

19:4213.09.2017
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© Fotolia / RidoЖенщина на приеме у зубного врачаЖенщина на приеме у зубного врача
© Fotolia / Rido

МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Вариации в генах, управляющих ростом и жизнью зубов, не влияют на поведение микрофлоры ротовой полости и на вероятность развития кариеса в любые годы жизни, заявляют генетики в статье, опубликованной в журнале Cell Host & Microbe.

"Ограничение употребления сахара и поддержание правильного кислотно-щелочного баланса уже достаточно долгое время являются столпами современной стоматологии. Мы нашли несколько конкретных видов микробов, способных попасть в нашу ротовую полость из внешней среды и вызвать кариес", — рассказывает Карен Нельсон (Karen Nelson) из Института Крейга Вентера (США).

Женщина на приеме у зубного врача
© Fotolia / Rido
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В последние годы ученые активно спорят о том, существуют ли какие-либо генетические факторы, делающие человека более предрасположенным к развитию кариеса и появлению в его ротовой полости тех штаммов стрептококков и других бактерий, которые сегодня ассоциируются с появлением налета на зубах и разрушением их эмали.

Поиску подобных вариаций ДНК, как отмечают Нельсон и ее коллеги, мешает то, что микрофлора может гораздо сильнее меняться и под действием множества других факторов, таких как диета, гигиена и наличие или отсутствие вредных привычек. Все это осложняет поиски "плохих версий" генов, управляющих ростом и жизнью зубов, и не позволяет однозначно заявить о том, что их не существует.

"Мы проводили наше исследование на детях по двум причинам. Мы предполагали, что  микрофлора их ротовой полости будет очень быстро меняться по мере их взросления, и к тому же, дети обычно живут вместе, питаются одной пищей и не имеют вредных привычек. Это позволило нам лучше понимать, какие факторы, влиявшие на их микрофлору, были уникальными, а какие были общими", — продолжает генетик.

Наноматериал, защищающий пломбы от кариеса
© Flickr / НИТУ МИСиС, Сергей Гнусков
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Для поиска подобных факторов ученые набрали две группы детей, одна из которых состояла из однояйцевых близнецов, обладающих идентичной ДНК и одинаковым набором мутаций, а вторая – из обычных близнецов, имевших разные геномы.

Собрав пробы налета с зубов каждого из них, ученые проанализировали видовой состав микробов и попытались понять, влияют ли вариации в генах самих людей на то, как много полезных и опасных бактерий обитает в их ротовой полости.

Проводя этот анализ, ученые исходили из следующего предположения: в случае, если "плохие гены" действительно существуют, то тогда состав микрофлоры и частота развития кариеса у однояйцевых и "обычных" близнецов были бы разными. Если же микрофлорой в основном управляет диета и гигиена, то тогда таких различий не должно быть.

Ситуация оказалась чуть более сложной, чем ее себе представляли ученые. Подобные различия, как оказалось, были характерны детей детсадовского возраста, однако при достижении отметки в 10-11 лет они почти полностью исчезали, и на видовой состав микробов начинали больше влиять диета и гигиена.

Зуб, изученный авторами статьи
© Фото : Oxilia et al./Nature
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В любом случае, как подчеркивают ученые, эти связи никак не влияли на развитие кариеса, так как вариации в генах близнецов были связаны не с кариозными бактериями, а с совершенно другими микробами, не образующими налет.

С другой стороны, употребление большого количества сахара ассоциировалось с увеличением численности нескольких видов микробов, таких как  Rothia, Tannerella, Prevotella и Selenomonas, появление которых резко повышает вероятность развития кариеса. Поэтому ученые советуют искать корни проблем с зубами не в "плохих" генах, а в неправильной диете и в плохой гигиене рта.

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