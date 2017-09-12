Ученый: серия вспышек на Солнце не ослабит магнитный щит Земли

МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Серия мощных вспышек на Солнце и связанных с ними выбросов плазмы не ослабит магнитное поле Земли и не приведет к серьезным последствиям, сообщил РИА "Новости" главный научный сотрудник ФИАН Сергей Богачев.

"Как правило, по-настоящему крупные вспышки, даже если они происходят в одной активной области, не могут происходить прямо друг за другом, и всегда разделены интервалом в сутки и более. Это связано с тем, крупная вспышка отнимает практически всю энергию у активной области, после чего требуется довольно значительное время, чтобы была накоплена новая энергия, и вспышечная активность возобновилась", — объясняет ученый.

Последнюю неделю Солнце переживает небывалый всплеск активности – на его поверхности произошло сразу четыре мощных вспышки класса Х. Одна из них, произошедшая в среду, была самой мощной за последние 12 лет. Все вспышки привели к выбросу в космос больших количеств солнечной плазмы, и одно из этих облаков раскаленного газа столкнулось утром в пятницу с магнитным полем Земли и породило мощнейшие полярные сияния.

Как поясняет ученый, эта серия вспышек и выбросов не ослабит магнитное поле Земли и не приведет к более серьезным последствиям, чем те, которые можно было увидеть в ночном небе северного полушария Земли в минувшую пятницу и в прошлые выходные.

"В данном случае Солнцу после первой вспышки, произошедшей 6 сентября, потребовались почти сутки, чтобы возобновить активность и еще три дня, чтобы накопить энергию для нового очень сильного взрыва. При таких значительных интервалах, магнитное поле и атмосфера Земли успевают полностью восстановиться, и эффекты от вспышек не суммируются. Более слабые вспышки могут идти и одна за другой, с интервалом в десятки минут. Эффект от таких событий может суммироваться, но, в целом, их влияние невелико и большого значения не имеет", — продолжает Богачев.

В воскресенье на Солнце произошла четвертая мощная вспышка за неделю, чья сила — X8.2 – несколько уступала рекордсмену. Как сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца в Физическом институте РАН, она так же привела к выбросу большого облака солнечной плазмы, которое на этот раз ударит сразу по всем четырем планетам внутренней Солнечной системы.

Центральная часть выброса, как отмечают ученые, столкнется с Венерой и Меркурием, а Землю и Марс он затронет лишь по касательной. По словам Богачева, этот выброс не будет представлять угрозы для Земли, и в дальнейшем уровень вспышечной активности упадет до нуля, так как пятна, порождающие эти выбросы и вспышки, уже "переехали" на невидимую нам сторону Солнца.