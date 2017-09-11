Госкомиссия на Байконуре утвердила новый экипаж МКС

КОСМОДРОМ БАЙКОНУР (Казахстан), 11 сен — РИА Новости. Госкомиссия на Байконуре утвердила экипаж корабля "Союз МС-06" в составе Александра Мисуркина (командир корабля, Роскосмос) и астронавтов Марка Ванде Хая и Джозефа Акабы (бортинженеры, НАСА), передает корреспондент РИА Новости.

На станцию отправится экипаж миссии МКС 53/54. Дублерами утверждены космонавт Антон Шкаплеров (командир корабля, Роскосмос), а также астронавты Скотт Тингл и Шеннон Уокер (бортинженеры, НАСА).

Запуск назначен на 13 сентября в 00.17 мск. Полет "Союза" будет проведен по четырехвитковой схеме. Стыковка с МКС намечена также на 13 сентября в 05.57 мск в автоматическом режиме.

Пилотируемый корабли новой модификации "Союз МС" разработки и производства ракетно-космической корпорации "Энергия" созданы в результате глубокой модернизации "Союзов ТМА". "Союз МС" оснащен усовершенствованной системой управления движением и навигацией; улучшена система электропитания: увеличена площадь и мощность фотоэлементов — солнечные батареи будут вырабатывать больше энергии; используются новые: телевизионная система, система бортовых измерений, система связи и пеленгации.