Финал оперы "Кассини": зачем НАСА через неделю "убьет" зонд-ветеран

МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Зонд "Кассини", проработавший на орбите Сатурна более 12 лет, закончит свою долгую жизнь в следующую пятницу и сгорит в верхних слоях атмосферы космического "властелина колец", передавая на Землю последние кадры с места своей гибели.

Александр Родин, планетолог и директор Физтех-школы аэрокосмических технологий МФТИ, рассказал РИА "Новости" о том, почему НАСА решило завершить карьеру зонда "героической смертью" и поделился мыслями о том, стоит ли искать следы жизни в подледных океанах его лун.

Зонд "Кассини" является одним из самых дорогих и при этом самых долгоживущих и успешных проектов НАСА, создававшихся в прошлые, более денежные для космического агентства годы в рамках программы так называемых "флагманских" миссий. В нее, помимо "Кассини", входят зонды "Вояджер", "Викинг", автоматическая станция "Галилео", изучавшая Юпитер, а также телескоп "Чандра" и марсоход Curiosity.

"Кассини" был одним из первых проектов НАСА, в котором принимали участие ученые и инженеры не только из США, но и специалисты из Европейского космического агентства и итальянского космического ведомства ASI. Благодаря радиоизотопным источникам тепла и энергии, зонд проработал в космосе почти 20 лет и совершил десятки эпохальных открытий.

Жизнь "Кассини" оборвется совсем скоро – на этой неделе он начал последний, 22 виток вокруг Сатурна в рамках последнего этапа миссии, получившего имя "Финал Оперы". Через пять дней, 15 сентября этого года, зонд НАСА войдет в плотные слои атмосферы Сатурна и сгорит, передавая при этом информацию об устройстве его недр на Землю.

За три дня до смерти некоторые инструменты "Кассини" начнут работать таким образом, что собираемая ими информация будет передаваться на Землю в режиме реального времени, что позволит зонду вести научные наблюдения фактически до самого момента его гибели. Как ожидают ученые, это печальное событие произойдет в следующую пятницу, примерно в 3 часа дня по Москве.

— Александр, за все свое время работы "Кассини" совершил массу интересных и очень важных открытий. Какие из них, на ваш взгляд, все же были самыми важными для науки?

— Прежде всего, не стоит забывать, что в миссии участвовал не только космический зонд "Кассини", но и спускаемый модуль "Гюйгенс". На мой взгляд, самым важным достижением этой совместной миссии была посадка второго аппарата на поверхность Титана.

Это абсолютно беспрецедентное событие в истории космических исследований – человечеству удалось осуществить мягкую посадку на поверхность планеты в зоне дальних планет. "Гюйгенс" показал, что Титан является настолько уникальным объектом с такой богатой планетологией и климатом, что каждое измерение, которое ему удалось провести, можно считать отдельным открытием.

Безусловно, и орбитальный аппарат совершил множество интересных и важных открытий – теперь мы знаем о существовании гроз на Сатурне и о наличии необычного шестигранника, системы полярных вихрей, на его полюсе. Но в целом я хотел бы выделить два открытия, если говорить о только научной ценности миссии.

© Фото : пресс-служба МФТИ Александр Родин, планетолог и директор Физтех-школы аэрокосмических технологий Московского физико-технического института © Фото : пресс-служба МФТИ Александр Родин, планетолог и директор Физтех-школы аэрокосмических технологий Московского физико-технического института

Первое: мы наконец-то поняли, что представляет собой поверхность Титана – до посадки "Гюйгенса" никто не знал, как она выглядит. Многие коллеги предполагали, что он может быть покрыт океанами из жидких углеводородов, и спускаемый аппарат обладал способностью сеть на их поверхность.

Когда "Гюйгенс" сел на Титан, выяснилось, что жидкие углеводороды там есть, но занимают относительно небольшую площадь на его полюсах. И все остальные знания о климате Титана и его рельефе были получены благодаря этой уникальной посадке.

И второе открытие – мы теперь узнали, как возникли и из чего состоят кольца Сатурна. Двадцать лет назад, до запуска "Кассини", было большое количество разных мнений насчет их природы – некоторые планетологи даже считали, что они могут быть реликтовыми объектами. Сейчас мы точно знаем, что они являются следами разрушенных мелких спутников.

Подобная гипотеза была впервые озвучена Ларри Эспозито еще в середине 1990 годов, и наблюдения "Кассини" помогли увидеть эти спутники, что блестяще подтвердило эту гипотезу.

— "Кассини" мог бы проработать на орбите Сатурна еще долгое время, если бы часть его инструментов была отключена. Почему НАСА решило уничтожить столь полезный зонд?

— В подобных случаях всегда возникает вопрос баланса научной целесообразности, технологической составляющей, немалых финансовых ресурсов, которые тратятся на поддержание аппарата, и, конечно, пиара.

Как мне кажется, ключевую роль здесь сыграл пиар. Мы привыкли, что современная электроника живет крайне недолго, один или два года, и потом ее приходится менять. В данном же случае сложнейший космический аппарат работает безупречно на протяжении 20 лет, поставляя научную информацию.

И конечно же, героическая гибель "Кассини" в неизведанных глубинах атмосферы Сатурна будет более красивой и интересной историей для публики, чем просто медленная смерть, постепенный выход из строя, на что никто не обратит внимания. Поэтому мне кажется, что НАСА в данном случае приняло это решение, исходя из его возможного публичного эффекта, а не научной целесообразности продолжения миссии.

Тем не менее, нужно помнить, что эта миссия является самой дорогой и продолжительной межпланетной миссией в истории человечества, за исключением "Вояджеров", и начиналась она еще в 80 годах прошлого столетия.

Многие технические решения того времени кажутся сегодня примитивными, но тогда они были самыми передовыми решениями, и то, что их удалось успешно интегрировать в "Кассини" и подключить к его созданию ЕКА, чьи инженеры тогда фактически не имели никакого опыта, было большим достижением для НАСА. Столь длительных и успешных миссий просто нет, и поэтому мы должны сказать огромное спасибо тем людям, которые работали над этим проектом.

— Возможны ли проекты подобных масштабов сегодня, учитывая сокращения в бюджетах и влиянии НАСА и других космических агентств мира? Сможет ли Земля отправить новую миссию к Сатурну и его спутникам в будущем?

— Мы, конечно же, продолжим исследование Сатурна, и к нему будут направлены миссии следующих поколений. Скорее всего, они будут гораздо дешевле "Кассини" и будут более специализированными. Я уверен, что человечество повторно приземлится на Титан, об уникальных свойствах которого мы пока мало чего знаем.

Чем можно мотивировать подобные расходы? На "Кассини" было потрачено около 2,5 миллиардов долларов конца прошлого столетия, очень серьезная сумма, которую НАСА сегодня вряд ли сможет потратить только на научные цели. Все будет зависеть от публичного эффекта и других факторов – к примеру, когда "Кассини" строился, экономика США находилась на подъеме, и американский эстеблишмент тогда считал, что эта эпоха будет продолжаться вечно.

Сегодня мы знаем, что это не так, и сейчас подобные проекты, чья главная цель заключается в демонстрации технологических возможностей, будут финансироваться и разрабатываться более аккуратно.

Поэтому, как мне кажется, космического героизма в первую очередь стоит ждать от Китая – у них для этого, в первую очередь, есть финансовые возможности, помимо всех прочих факторов.

— Может ли Россия последовать примеру "Кассини" и отправиться в путешествие за орбиту Марса?

— На этот вопрос можно ответить следующим образом: технологические возможности, как и заинтересованные ученые, у нас для этого есть, но с другой стороны, национальные приоритеты сейчас состоят в другом. Российская космическая программа в этом плане является достаточно прагматичной.

Исследования дальнего космоса, в том числе и изучение планет-гигантов и их спутников, сегодня рассматриваются "Роскосмосом" только в рамках международного сотрудничества. Подобное сотрудничество, в свете охлаждения отношений между Россией и Западом, является одним из важнейших каналов коммуникации с США и Европой.

В Советском Союзе это хорошо понимали, и те примеры успешного международного сотрудничества, которые у нас есть – наши приборы, установленные в аппаратах "Марс-Экспресс", "Венера-Экспресс" и "ЭкзоМарс" – уходят корнями в те времена. Конечно, сейчас мы в каком-то смысле возвращаемся к логике холодной войны, но интересы России состоят сегодня не в том, чтобы утереть кому-то нос, а в сохранении и расширении этих каналов взаимодействия.

© NASA/JPL "Кассини" во время "Финала Оперы" © NASA/JPL "Кассини" во время "Финала Оперы"

В этом сотрудничестве есть и экономический смысл. Когда мы ставим наш прибор на борт зарубежного космического аппарата, мы реализуем наши научные задачи за копейки по сравнению с общей стоимостью миссии. К примеру, на борту марсохода Curiosity уже пять лет работает нейтронный детектор DAN, созданный группой Игоря Митрофанова, а на аппарате "ЭкзоМарс-TGO" работает спектрометр, созданный командой Олега Кораблева в Институте космических исследований РАН.

Как мне кажется, наши космические научные проекты будут развиваться в подобном ключе в ближайшие годы и десятилетия, а о каких-то эпохальных миссиях к другим планетам, которые мы реализовали бы в одиночку, вряд ли стоит говорить.

— Поможет ли героическая гибель "Кассини" получить какие-то новые данные об устройстве атмосфере Сатурна и других его свойствах?

— Контактные измерения ценны тем, что они позволяют нам проверить те данные, которые "Кассини" или любой другой зонд получили, находясь на большом расстоянии от планеты.

К примеру, даже когда мы наблюдаем за процессами на Земле из космоса, данные со спутников всегда проверяются и сопоставляются аналогичными замерами, которые проводятся на поверхности планеты. Пусть они ведутся очень точечно, но они позволяют "привязать" орбитальные данные к конкретным физическим параметрам.

Это, как мне кажется, и будет главной задачей "Кассини" во время его погружения в атмосферу Сатурна. Будут ли сделаны какие-то неожиданные научные открытия? Иногда бывают курьезные ситуации, подобные той, которая произошла с американским зондом "Галилео", изучавшим Юпитер в 1990 годах.

Когда он сбросил спускаемый аппарат на Юпитер, ученые были обескуражены – они ожидали увидеть интересную химию, какие-то новые процессы, но ничего такого на Юпитере они не обнаружили. Но когда они внимательно рассмотрели снимки той точки, куда упал спускаемый аппарат, они поняли, что он попал в метеорологическую аномалию, так называемое "горячее пятно". Если бы этого не произошло, об их существовании никто бы не догадывался. Такие случайности, естественно, нельзя предсказать.

— Многие из открытий "Кассини" касались потенциально обитаемого подледного океана Энцелада. Смогут ли его наследники найти следы жизни там и доказать, что она там могла бы существовать?

— Логика подобных исследований и связанных с ними заявлений простая – все известные формы жизни связаны с жидкой водой. Последние полвека изучения Марса и других планет показали, что жидкой воды на их поверхности просто нет. И поскольку этот вопрос интригует и интересует все человечество по самым разным причинам, даже самые туманные намеки на наличие воды и существование жизни очень тщательно изучаются.

Некоторое время назад, когда модели внутреннего строения спутников и планет достигли определенной точки развития, нам стало ясно, что спутники планет-гигантов состоят из воды. Лед там является горной породой, и у многих из них есть жидкая мантия, как у других планет. Что такое жидкая мантия на планете, состоящей изо льда? Это океан.

Поэтому Европа, Ганимед, Энцелад и Титан, в чьих недрах есть подобный океан, вызывают сегодня столь большой интерес. Этот интерес подогревается не тем, что мы знаем, что жизнь там должна существовать, а тем, что мы знаем, что там выполняется хотя бы одно из тех важнейших условий, без которых никакой жизни быть не может.

Поэтому наличие жидкой воды совершенно не указывает на то, что жизнь там есть – у нас пока нет никаких данных, говорящих об этом. Более того, жизнь там, скорее всего, и не может существовать, так как их воды представляют собой достаточно крепкий рассол, который является смертельно токсичным для всех земных организмов.

С другой стороны, благодаря наличию гейзеров и криовулканов на этих лунах у нас есть возможность изучать состав этой воды. Эти выбросы, к счастью, можно наблюдать и с Земли, и с орбиты, и при помощи аппаратов, которые мы туда посылаем. Все это приближает нас к ответу на философский вопрос – одни ли мы во Вселенной?



