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РИА Наука
РИА Наука

Астроном: корональный выброс Солнца направлен прямо на Землю

16:1607.09.2017
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© Инфографика . Алина ПолянинаВспышка на солнце (анимация)Вспышка на солнце (анимация)
© Инфографика . Алина Полянина

МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Последние данные со спутников НАСА указывают на то, что мощнейшая вспышка на Солнце, произошедшая вчера, породила мощный корональный выброс, направленный прямо на Землю, сообщил РИА "Новости" главный научный сотрудник ФИАН Сергей Богачев.

Вчера в примерно три часа дня по Москве на Солнце произошла чрезвычайно сильная вспышка класса Х9.3, самое мощное событие такого рода за последние 12 лет. Как изначально предполагали ученые, корональный выброс, связанный с этим событием, должен был быть направлен на Землю, однако точных данных у них не было.

Вспышка на Солнце
© Flickr / NASA's Marshall Space Flight Center
Астроном: вспышка на Солнце не приведет к апокалипсису

По словам Богачева, последние снимки с американского спутника SOHO показывают, что выброс солнечного вещества был направлен на Землю.  По текущим прогнозам астрономов, он достигнет Земли вечером 8 сентября, и к этому времени облако солнечной плазмы будет обладать размером примерно 100 миллионов километров.

В результате этого Земля будет "погружена" в гигантское облако из раскаленного газа на примерно двое суток, что может привести к серьезным последствиям для спутников и систем радиосвязи.

Как отмечают ученые, точно предсказать последствия от этого удара пока очень сложно, так как еще не получены данные по ключевому свойству этого облака – тому, в какую сторону направлено его магнитное поле. Если оно направлено в ту же сторону, что и магнитное поле Земли, то тогда последствия от пролета облака через окрестности планеты будут минимальными.

Снимок вспышки на Солнце, полученный камерами зонда SDO
© Фото : NASA/SDO
На Солнце произошла самая мощная за последние 12 лет вспышка

В противоположном случае солнечная плазма "прорвет" магнитный щит Земли и ее частицы начнут проникать в верхние слои атмосферы. В таком случае полярные сияния будут происходить не только в приполярных регионах планеты, но и по всей ее территории. Вдобавок, возникнет мощная магнитная буря, аналоги которой не происходили на Земле уже 17 лет.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз.

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