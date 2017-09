Астроном: корональный выброс Солнца направлен прямо на Землю

МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Последние данные со спутников НАСА указывают на то, что мощнейшая вспышка на Солнце, произошедшая вчера, породила мощный корональный выброс, направленный прямо на Землю, сообщил РИА "Новости" главный научный сотрудник ФИАН Сергей Богачев.

Вчера в примерно три часа дня по Москве на Солнце произошла чрезвычайно сильная вспышка класса Х9.3, самое мощное событие такого рода за последние 12 лет. Как изначально предполагали ученые, корональный выброс, связанный с этим событием, должен был быть направлен на Землю, однако точных данных у них не было.

По словам Богачева, последние снимки с американского спутника SOHO показывают, что выброс солнечного вещества был направлен на Землю. По текущим прогнозам астрономов, он достигнет Земли вечером 8 сентября, и к этому времени облако солнечной плазмы будет обладать размером примерно 100 миллионов километров.

В результате этого Земля будет "погружена" в гигантское облако из раскаленного газа на примерно двое суток, что может привести к серьезным последствиям для спутников и систем радиосвязи.

SOHO/LASCO data filled in. These are taken from https://t.co/n4ruBjAwzN. I think this CME will arrive at Earth around the midnight of 9/7-8. pic.twitter.com/aPV0u0WHeM