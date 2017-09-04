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РИА Наука
РИА Наука

Российские ученые изучат процесс образования тяжелых элементов во вселенной

07:2604.09.2017
(обновлено: 07:28 04.09.2017)
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© Фото : ESO/UltraVISTA team. Acknowledgement: TERAPIX/CNRS/INSU/CASUВселенная. Архивное фотоВселенная. Архивное фото
© Фото : ESO/UltraVISTA team. Acknowledgement: TERAPIX/CNRS/INSU/CASU

НОВОСИБИРСК, 4 сен — РИА Новости. Российские ученые совместно с иностранными коллегами готовят международный эксперимент PANDA, который поможет понять процессы образования тяжелых элементов во вселенной, сообщил журналистам в понедельник директор Института ядерной физики (ИЯФ СО РАН) Павел Логачев.

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Эксперимент PANDA будет проводиться в Европейском исследовательском центре ионов и антипротонов FAIR. Он позволит по-новому "заглянуть" внутрь мельчайших частиц материи и антиматерии. Это единственный в мире реализуемый в настоящее время проект, который будет использовать антипротонный пучок высокой интенсивности. В эксперименте PANDA участвует 450 ученых из 17 стран, Новосибирск представляют исследователи ИЯФ СО РАН и Новосибирского госуниверситета.

"Это имеет выход в астрофизику. Процессы образования тяжелых элементов во вселенной, в звездах до сих пор вызывают вопросы, и один из вариантов и способов изучения процесса — как раз изучение нейтронизбыточных ядер, предположительно через которые и идет образование тяжелых элементов во вселенной. Это один из способов правильного понимания нашей вселенной — почему такой изотопный состав, почему есть такие планеты, как Земля с таким широким спектром элементов", — рассказал Логачев.

Он отметил, что эксперимент PANDA — один из четырех экспериментов, которые будут проводиться в FAIR. Первые опыты планируется начать в 2023 году. Сейчас ведется работа по созданию оборудования большого комплекса. В детекторе PANDA примерно 1/3 всей большой установки — российская часть. Только работы по созданию оборудования, относящиеся к ИЯФ, масштабом 13 миллионов евро.

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В свою очередь, председатель российского совета FAIR (НИЦ "Курчатовский институт") Александр Васильев отметил, что теория, выходящая за рамки стандартной модели физики, предсказывает наличие более сложных объектов, чем известны ученым сегодня. "Нацеленность на поиск таких объектов — одна из задач PANDA. Роль ИЯФ СО РАН здесь очень большая", — отметил он.

С 4 по 8 сентября 2017 года в Новосибирске проходит рабочее совещание международной коллаборации эксперимента PANDA. В мероприятии принимают участие более 70 ученых из России, Германии, Нидерландов, Швеции, Франции, Австрии. Европейский исследовательский центр ионов и антипротонов — FAIR (Facility for Antiproton and Ion Research) — крупнейший ускорительный комплекс по исследованию современной ядерной и субъядерной физики, создаваемый в Германии.

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