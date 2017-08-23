SpaceX скоро представит новый скафандр для космического корабля Dragon

ВАШИНГТОН, 23 авг – РИА Новости. Владелец компании SpaceX Илон Маск в среду опубликовал первую фотографию скафандра, который разработан для будущих космических полетов на пилотируемом корабле Dragon, подробности новинки он обещает представить в скором времени.

"Первое фото скафандра SpaceX", — гласит подпись под опубликованной Маском в Instagram фотографией, на которой изображен человек у иллюминатора космического корабля. Белый с черными вставками скафандр, который по замечанию Маска, является действующим образцом, а не просто макетом, виден по пояс.

Маск пообещал, что в предстоящие дни сообщит больше подробностей о новинке. Между тем он рассказал, что новый скафандр уже прошел вакуумные испытания. "Было сложно сохранить баланс между внешним видом и функциональностью", — поделился глава SpaceX.

Он не пояснил, для каких задач будет использоваться данная модель, но, как замечает телеканал CNBC, скорее всего скафандр предусмотрен для нахождения внутри космического корабля во время взлета, посадки или стыковок, но не для выходов в открытый космос. Об этом, в частности, свидетельствует тот факт, что скафандр, оснащенный небольшим шлемом с затемненным "окном", выглядит более легким, чем те космические костюмы, которые использует НАСА сейчас.

SpaceX по контракту с НАСА создает пилотируемый корабль на основе грузовика Dragon. Строительство пилотируемого космического корабля CST-100 Starliner для возобновления прерванных США после завершения программы космических челноков "Шаттл" самостоятельных космических полетов также осуществляет компания Boeing. Скафандр для полета CST-100 Starliner был представлен в январе. Скафандр Boeing выполнен в ярко-синем цвете, и его главная особенность, как сообщалось, заключается в легкости и меньшем размере, чем у скафандра, который надевали американские астронавты на борту "Шаттлов" во время его взлета и посадки, а также стыковки.