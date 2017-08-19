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РИА Наука
РИА Наука

Можно ли умереть в России от инфекции, вызванной супербактерией?

08:0019.08.2017
01400
© Иллюстрация РИА Новости . А.ПолянинаМожно ли умереть в России от инфекции, вызванной супербактериейМожно ли умереть в России от инфекции, вызванной супербактерией
© Иллюстрация РИА Новости . А.Полянина

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости, Анна Урманцева. Людям ХХI века кажется, что они живут на предельных скоростях, однако угнаться за бактериями, которые за миллионы лет выработали способность приспосабливаться к любым условиям, человечество не может.

Ребенок с высокой температурой
© Fotolia / svetamart
Ученые: антибиотики не помогают каждой четвертой жертве пневмонии
Пока ученые ищут и испытывают новые антибиотики, бактерии пядь за пядью захватывают отобранные у них возможности привольно жить в человеческом организме. На супербактерии, которые в данный момент являются победителями в "биологической войне" с антибиотиками, медики поглядывают с нескрываемым страхом: а вдруг действительно середина ХХI века войдет в историю человечества как "перезагрузка" уже, казалось бы, давно побежденных врагов — пневмонии, перитонита, дизентерии, гонореи?

Все чаще СМИ пишут о смертях, связанных с невозможностью подобрать работающий антибиотик. Такие случаи наблюдаются во всем мире, включая и Россию.

Рассказывает Андрей Дехнич, заместитель директора по научной работе НИИ антимикробной химиотерапии ФГБОУ ВО "Смоленский государственный медицинский университет" Минздрава России: "Ситуации, в которых возбудитель инфекции приобрел устойчивость абсолютно ко всем доступным в стране антибиотикам, на сегодняшний день не является редкостью в России. Иногда врачам остается уповать только на иммунитет больного. Если в этом направлении ничего не делать, то ситуация будет планомерно ухудшаться. Но важно не только то, что такие "супербактерии" у нас уже существуют, но и то, насколько быстро они распространяются. Поэтому нам срочно нужна возможность быстрого получения информации, нужен инфекционный контроль, нужны новые препараты."

Для предотвращения ситуаций, когда врач только разводит руками и надеется на иммунитет, российскими микробиологами была создана "Карта антибиотикорезистентности". Это онлайн-платформа, предназначенная для быстрого информирования врачей о тех супербактериях, которые "проживают" в их регионе.

© Иллюстрация РИА НовостиФрагмент "Карты антибиотикорезистентности"
© Иллюстрация РИА Новости
Фрагмент "Карты антибиотикорезистентности"

В базу данных этого интернет-ресурса регулярно поступают сведения, накапливаемые в рамках многоцентровых исследований антибиотикорезистентности, проводимых НИИ антимикробной химиотерапии (НИИАХ) и Межрегиональной ассоциацией по клинической микробиологии и антимикробной химиотерапии (МАКМАХ). В настоящее время база данных содержит информацию об антибиотикочувствительности более сорока тысяч клинических изолятов микроорганизмов, выделенных в 52 городах России с 1997 по 2016 год.

© Иллюстрация РИА НовостиФрагмент "Карты антибиотикорезистентности"
© Иллюстрация РИА Новости
Фрагмент "Карты антибиотикорезистентности"

На данный момент реализован только первый этап этого проекта: разработан интерфейс карты, введены инструменты аналитики. Микроорганизмы, попавшие в базы данных, были протестированы в лаборатории НИИ антимикробной химиотерапии, куда сейчас поступает от пяти до семи тысяч штаммов в год из 50 стационаров России. Когда штамм попадает в центральную лабораторию, сначала определяется вид микроорганизма методом время-пролетной масс-спектрометрии.

© Фото : DenisВремяпролетный масс-спектрометр
© Фото : Denis
Времяпролетный масс-спектрометр

В дальнейшем определяется чувствительность возбудителя к антибиотикам фенотипическими методами и проводится скрининг на наличие наиболее важных генов резистентности. Пока для этого используют метод ПЦР (полимеразная цепная реакция), а в дальнейшем будут применять секвенирование нового поколения. Важно то, что для молекулярно-генетического скрининга используют разработки Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, имеющие оптимальное соотношение качества и стоимости.
Дальше штаммы поступают в базу и помещаются на карту.

© Fotolia / science photoСотрудница лаборатории за работой
© Fotolia / science photo
Сотрудница лаборатории за работой

Поясняет Андрей Дехнич: "Сейчас в проекте "Карта антибиотикорезистентности" есть два главных недостатка: несмотря на то, что в год у нас на карте появляется 5-7 тысяч новых записей, в масштабах страны этого, конечно, недостаточно. Мы лимитированы по количеству штаммов, которые к нам поступают, поэтому на карте по многим городам информации нет вообще. И второе: мы должны штаммы собрать, протестировать, внести данные, и только потом они появляются на карте. То есть от момента, когда у пациента выделяется возбудитель инфекции, и до того, как информация появляется на карте, проходит где-то 12-18 месяцев. На втором этапе проекта мы хотим организовать сеть из качественно работающих лабораторий для того, чтобы собирать данные в реальном времени."

Ученые НИИ антимикробной химиотерапии подчеркивают: шаги, которые должны быть предприняты для того, чтобы не очутиться вдруг снова в "доантибиотической эре", вполне ясны. По всей стране должен быть проведен комплекс мероприятий под названием "Инфекционный контроль", врачам необходимо знать ситуацию и понимать проблему. Когда медики имеют в руках полностью охарактеризованный штамм, понимают, к какой генетической линии он относится, они могут отследить его потенциальный путь и наметить четкий план действий. Поэтому хорошо оснащенная лаборатория должна быть в каждом стационаре. Кроме того, для сложных случаев должны быть организованы региональные референтные центры, с которыми можно связаться и получить детализированную информацию.

В противном случае пациенты будут все чаще погибать от инфекций, которые раньше легко можно было вылечить.

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