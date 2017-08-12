Запуск японского спутника отложен из-за опасности утечки гелия

ТОКИО, 12 авг — РИА Новости, Екатерина Плясункова. Причиной переноса запуска тяжелой ракеты-носителя H-IIA со спутником "Митибики-3" в рамках проекта по созданию новой региональной системы позиционирования и синхронизации времени QZSS ("квазизенитная спутниковая система") стала опасность утечки гелия в системе наддува первой ступени ракеты.

Об этом сообщило агентство Киодо со ссылкой на источники в компании Mitsubishi Electric, занимавшейся разработкой проекта QZSS совместно с японским агентством аэрокосмических исследований (JAXA).

Запуск тяжелой ракеты-носителя H-IIA со спутником "Митибики-3" в рамках проекта по созданию новой региональной системы позиционирования и синхронизации времени QZSS должен был состояться в 13.40 по японскому времени (07.40 мск) субботы, 12 августа. Однако примерно за час до старта JAXA сообщило, что запуск был отложен на некоторое время из-за необходимости дополнительных проверок топливной системы.

По информации источников агентства Киодо в JAXA, следующая попытка запуска ракеты-носителя со спутником "Митибики-3" состоится не ранее 17 августа. Точная дата пока не определена.

Система позиционирования QZSS, состоящая из трех спутников, передвигающихся по геосинхронной высокоэллиптической орбите "Тундра", и одного спутника на геостационарной орбите, позволит обеспечить бесперебойный прием GPS-сигналов и, таким образом, повысить надежность и точность трехмерной спутниковой навигации до 99,8%.

Кроме системы позиционирования в рамках системы QZSS планируется также создание новой спутниковой системы измерения времени, которая не требовала бы использования атомных часов на борту, таких как в спутниках ГЛОНАСС и GPS.

Разработка система позиционирования QZSS началась около 15 лет назад. В 2010 году в Японии был осуществлен запуск ракеты-носителя с первым спутником "Митибики". Запуск второго спутника состоялся 1 июня 2017 года. Последний, четвертый спутник, должен быть выведен на орбиту осенью текущего года. Ожидается, что ввод системы QZSS в эксплуатацию будет произведен в 2018 году.