В Японии отложили запуск спутника "Митибики-3"

ТОКИО, 12 авг — РИА Новости, Екатерина Плясункова. Запланированный на субботу запуск тяжелой ракеты-носителя H-IIA со спутником "Митибики-3" в рамках проекта по созданию новой региональной системы позиционирования и синхронизации времени QZSS ("квазизенитная спутниковая система") был отложен на неопределенное время.

Как сообщило японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) на своем канале в Youtube, где должна была вестись прямая трансляция запуска, новая дата будет опубликована позже на сайте JAXA. При этом на канале JAXA в Youtube указано, что трансляция запуска должна быть возобновлена в ночь на понедельник, 14 августа, по местному времени (примерно в 18.00 воскресенья мск).

Изначально запуск спутника "Митибики-3" с космодрома Танэгасима в префектуре Кагосима планировался на пятницу, 11 августа, но затем был перенесен на 13.40 по японскому времени (07.40 мск) субботы, 12 августа. За час до старта JAXA сообщило, что запуск был отложен на некоторое время из-за необходимости дополнительных проверок топливной системы.

Система позиционирования QZSS, состоящая из трех спутников, передвигающихся по геосинхронной высокоэллиптической орбите "Тундра", и одного спутника на геостационарной орбите, позволит обеспечить бесперебойный прием GPS-сигналов и, таким образом, повысить надежность и точность трехмерной спутниковой навигации до 99,8%.

Кроме системы позиционирования в рамках системы QZSS планируется также создание новой спутниковой системы измерения времени, которая не требовала бы использования атомных часов на борту, таких как в спутниках ГЛОНАСС и GPS.

Разработка система позиционирования QZSS началась около 15 лет назад. В 2010 году в Японии был осуществлен запуск ракеты-носителя с первым спутником "Митибики". Запуск второго спутника состоялся 1 июня 2017 года. Последний, четвертый спутник, должен быть выведен на орбиту осенью текущего года. Ожидается, что ввод системы QZSS в эксплуатацию будет произведен в 2018 году.