МОСКВА, 11 авг — РИА Недвижимость. Английская свинцовая пломба XVIII века, найденная археологами на территории парка "Зарядье", вероятно, была оторвана от рулона сукна, сообщила РИА Недвижимость исполнительный директор ООО "Столичное археологическое бюро" Мария Молошникова.
"Что касается английской свинцовой пломбы, то она, скорее всего, крепилась к сукну, которое было привезено из центра английского сукноделия, то есть из города Уэйкфилд. Скорее всего, пломбу оторвали от рулона сукна", — отметила Молошникова. Она рассказала, что на пломбе были нанесены цифры. "Скорее всего, это номер партии сукна", — отметила Молошникова.
По ее словам, свинцовые пломбы были найдены в прибрежной зоне, где в XVIII-XIX веках была набережная с лавками-лабазами и пристань. Участки, где были найдены пломбы, засыпаны землёй, "сейчас там всякие коммуникации".
"Находки будут передаваться в музей "Зарядья", который откроется в сентябре этого года". — сказала Молошникова.