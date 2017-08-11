МОСКВА, 11 авг — РИА Недвижимость. Английская свинцовая пломба XVIII века, найденная археологами на территории парка "Зарядье", вероятно, была оторвана от рулона сукна, сообщила РИА Недвижимость исполнительный директор ООО "Столичное археологическое бюро" Мария Молошникова.

В восточной части нынешнего парка "Зарядье", приближенной к Москворецкой набережной, археологами были обнаружены английские и российские торговые пломбы XVIII века и медные монеты XVIII-XIX веков, оловянная игрушка — европейский всадник в снаряжении XVII-XVIII веков — и многочисленные фрагменты кожаных изделий и обрезков кожевенного производства 400-летней давности, сообщил в четверг портал столичной мэрии.

"Что касается английской свинцовой пломбы, то она, скорее всего, крепилась к сукну, которое было привезено из центра английского сукноделия, то есть из города Уэйкфилд. Скорее всего, пломбу оторвали от рулона сукна", — отметила Молошникова. Она рассказала, что на пломбе были нанесены цифры. "Скорее всего, это номер партии сукна", — отметила Молошникова.

По ее словам, свинцовые пломбы были найдены в прибрежной зоне, где в XVIII-XIX веках была набережная с лавками-лабазами и пристань. Участки, где были найдены пломбы, засыпаны землёй, "сейчас там всякие коммуникации".

"Находки будут передаваться в музей "Зарядья", который откроется в сентябре этого года". — сказала Молошникова.