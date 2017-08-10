В Антарктиде нашли столетний "почти съедобный" пирог

Пирог, найденный в хижине на мысе Адэр в восточной части Антарктиды

Пирог, найденный в хижине на мысе Адэр в восточной части Антарктиды

МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Исследователи обнаружили в хижине на мысе Адэр в восточной части Антарктиды съедобный столетний пирог, сообщил новозеландский фонд Antarctic Heritage Trust, занимающийся сохранением артефактов исследователей Антарктиды начала XX века.

Как сообщил фонд, фруктовый пирог, изготовленный компанией Huntley & Palmers, лежал в жестяной коробке и был завернут в бумагу.

"Хотя жестяная коробка была в плохом состоянии, сам пирог выглядел и пах практически съедобно", — говорится в сообщении фонда.

Предположительно, пирог был привезен в Антарктиду в ходе британской экспедиции "Терра Нова", которую возглавлял Роберт Скотт, в 1910-1913 годах. Скотт и его спутники достигли полюса, но погибли на обратном пути.

Сотрудники фонда отметили, что такая находка стала для них "большим сюрпризом".