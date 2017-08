Зонды НАСА зафиксировали массовые торфяные пожары в Гренландии

МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Климатические спутники НАСА зафиксировали появление нескольких десятков очагов торфяных пожаров в Гренландии, охвативших рекордно большие территории с момента начала наблюдений за ними, сообщает сайт NASA Earth Observatory.

"Пожары случались в Гренландии и в прошлом, но этот год является большим исключением из общего тренда и пока мы наблюдаем рекордное число активных очагов пожаров при помощи инструмента MODIS на борту зонда Aqua", — поясняет Стеф Лермитт (Stef Lhermitte), климатолог из Делфтского технического университета (Нидерланды).

Очаги торфяных пожаров пока неизвестного происхождения, как передает НАСА, были обнаружены спутником Aqua в последний день июня примерно в 150 километрах к северо-востоку от Сисимута, одного из крупнейших населенных пунктов Гренландии.

В последующие дни их масштабы только увеличивались, и сейчас они охватили, по оценкам Лермитта, рекордно большую территорию. Как подчеркивает ученый, его оценки носят крайне предварительный характер, так как в прошлом никто не наблюдал за пожарами в Гренландии из-за их редкости. Тем не менее, учащение пожаров в Гренландии говорит о том, что изменение климата начинает все сильнее влиять на заполярные территории и всю Арктику в целом.

A week of the Greenland wildfire burning as seen from MODIS Aqua/Terra satellites @Pierre_Markuse @m_parrington @ruth_mottram @jmccarty_geo pic.twitter.com/cns8K05HmU