Археологи нашли захоронение времен каменного века на севере Латвии

РИГА, 7 авг – РИА Новости. Ученые обнаружили захоронение периода каменного века в ходе археологических раскопок возле озера Буртниекс на севере Латвии, сообщило интернет-издание mixnews.lv в понедельник со ссылкой на ведущего исследователя Института истории Латвии при Латвийском университете Валдиса Берзиньша.
Сейчас археологи исследуют глубокие слои окрестностей, чтобы выяснить, когда именно появились люди в этом районе, а также как с годами менялась их жизнь. Найти нетронутое захоронение оказалось неожиданной удачей.
В могиле, по мнению ученых, был похоронен рыбак. Этот район в древности был очень выгодным местом для ловли рыбы и сбора речных моллюсков. Усопшему в могилу положили рыбное блюдо – об этом свидетельствует слой рыбьих костей. Тот факт, что рыба была положена в могилу, позволяет предположить, что рыбная ловля занимала почетное место в ритуалах и мировоззрении местных жителей.
По словам Берзиньша, при раскопках используются современные цифровые технологии: археологические слои документируются методом фотограмметрии – из множества фотографий создается пространственная модель.
Раскопки проводятся усилиями ученых из Археологического центра Балтии и Скандинавии, Латвийского университета, также там работают и студенты из Латвийского и Кельнского университетов. Полученные материалы будут проанализированы учеными двух стран.