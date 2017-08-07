Археологи нашли захоронение времен каменного века на севере Латвии

РИГА, 7 авг – РИА Новости. Ученые обнаружили захоронение периода каменного века в ходе археологических раскопок возле озера Буртниекс на севере Латвии, сообщило интернет-издание mixnews.lv в понедельник со ссылкой на ведущего исследователя Института истории Латвии при Латвийском университете Валдиса Берзиньша.

"Окрестности Риннюкалнса (холм возле озера Буртниекс – ред.) – уникальное поселение в Северной Европе, где можно получить информацию о рационе и образе жизни его древних обитателей, живших 6 тысяч лет назад. Здесь не было широко развито земледелие и скотоводство. И хотя раскопки здесь проводились и раньше, в XIX веке, с помощью современных методов можно намного точнее и детальнее изучить быт древних людей", — отметил Берзиньш.

Сейчас археологи исследуют глубокие слои окрестностей, чтобы выяснить, когда именно появились люди в этом районе, а также как с годами менялась их жизнь. Найти нетронутое захоронение оказалось неожиданной удачей.

В могиле, по мнению ученых, был похоронен рыбак. Этот район в древности был очень выгодным местом для ловли рыбы и сбора речных моллюсков. Усопшему в могилу положили рыбное блюдо – об этом свидетельствует слой рыбьих костей. Тот факт, что рыба была положена в могилу, позволяет предположить, что рыбная ловля занимала почетное место в ритуалах и мировоззрении местных жителей.

Непосредственно над могилой сохранилось кострище, которое, вероятнее всего, было связано с погребальным обрядом: там найдены осколки глиняной посуды, а также обгоревшая красная охра, которая широко использовалась при совершении захоронений.

По словам Берзиньша, при раскопках используются современные цифровые технологии: археологические слои документируются методом фотограмметрии – из множества фотографий создается пространственная модель.

Раскопки проводятся усилиями ученых из Археологического центра Балтии и Скандинавии, Латвийского университета, также там работают и студенты из Латвийского и Кельнского университетов. Полученные материалы будут проанализированы учеными двух стран.