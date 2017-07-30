Путин ратифицировал соглашение с Арменией о сотрудничестве по космосу

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин ратифицировал соглашение о сотрудничестве с Арменией в области исследования и использования космического пространства в мирных целях, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

"Ратифицировать Соглашение между правительством Российской Федерации и правительством республики Армения о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях, подписанное в городе Ереване седьмого апреля 2016 года", — говорится в документе.

Соглашение было ратифицировано Госдумой 20 июля. Как отмечается в пояснительных документах, соглашением предусмотрены все необходимые в практическом отношении принципы и нормы для развития сотрудничества в области космической деятельности.

"Они касаются охраны прав интеллектуальной собственности, вопросов регулирования защиты и обмена различного вида информацией, сертификации конечного использования и порядка безопасного обращения на территории импортера с охраняемыми изделиями и технологиями, в отношении которых установлен экспортный контроль, взаимного отказа от предъявления требований об ответственности и о возмещении ущерба при осуществлении совместной деятельности, обеспечения правовой и физической защиты имущества сторон и связанных с ними организаций на территории импортирующего государства", — говорится в пояснительной записке.

Предусмотренная соглашением совместная деятельность в освоении космоса и практическом применении космической техники и технологий будет осуществляться в том числе и на коммерческой основе, что послужит привлечению дополнительных внебюджетных средств в отечественную ракетно-космическую промышленность. При этом конкретные условия и финансовые обязательства, относящиеся к программам и проектам сотрудничества, будут определяться в отдельных соглашениях (контрактах), заключаемых участниками совместной деятельности.