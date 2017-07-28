Впервые в истории ученый будет руководить экипажем МКС

28 июля с космодрома "Байконур" на пилотируемом корабле "Союз МС-05" в 18:41 по Московскому времени стартует миссия МКС-52/53. Экипаж МКС под руководством выпускника МГУ биолога Сергея Рязанского проведет эксперименты ученых МГУ в области медицины и физики. Это первый полет в истории российской космонавтики, руководить которым будет ученый.

"Мы сейчас делаем совместную программу с Московским университетом, очень надеюсь, что она получится долгосрочной. У МГУ много уникальных разработок. Здорово, что студенты и аспиранты сами будут придумывать и организовывать научные эксперименты на борту космических станций или аппаратов. Может быть, не все эксперименты пойдут с самого начала, но главное – запустить этот процесс, чтобы наравне со всеми остальными учеными Московский университет был достойно представлен в программе космической станции", – сообщил Сергей Рязанский.

© Элина Масимова/кафедра фотожурналистики МГУ -- Сергей Рязанский на тренировке выхода в открытый космос © Элина Масимова/кафедра фотожурналистики МГУ -- Сергей Рязанский на тренировке выхода в открытый космос

На борту МКС пройдет эксперимент "Вектор-МБИ-1", который разработал научный коллектив МГУ под руководством академика Виктора Садовничего.

"Задача эксперимента — изучить особенности вестибулярной стимуляции в невесомости, чтобы выяснить происхождение космической болезни движения (укачивания). Ученые исследуют вестибулярные расстройства и стимулируют процесс движения," — добавил ректор МГУ Виктор Садовничий.

Впервые специалисты измерят ускорения, которые действуют на вестибулярный аппарат человека, пока он двигается, автономно (без использования бортовых источников питания) и непрерывно в течение трех часов.

Специально для этого эксперимента ученые МГУ разрабатывают научную аппаратуру. На борту будет установлен прибор, который способен корректировать активность вестибулярного аппарата. Его прототипом стала аппаратура для измерения ускорений на космических спутниках "Татьяна-2" и "Ломоносов". По словам одного из авторов эксперимента Владимира Александрова, заведующего кафедрой прикладной механики и управления механико-математического факультета МГУ, штатный экземпляр пока находится в разработке.

Прибор "Вектор-МБИ" нужен для того, чтобы исследовать поля микроускорений, которые действуют на космонавта. На орбите у космонавтов развивается космическая болезнь движения (это похоже на укачивание), нарушается нормальная работа установки взора, он теряет ориентацию в пространстве. В процессе эксперимента будут проводиться измерения линейных и угловых ускорений, действующих на вестибулярный аппарат человека при основных естественных формах передвижения в условиях земной силы тяжести (ходьба, бег, прыжки) и в невесомости. Объекты исследования космического эксперимента — российские члены экипажа МКС (по одному в каждом полете). Исследования будут проводиться в течение трех экспедиций на МКС.