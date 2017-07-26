Роскосмос объявил конкурс мобильного кино "Подними голову"

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Роскосмос, "ВКонтакте" и MobileFilmmaker объявили конкурс мобильного кино "Подними голову" на создание авторского фильма, в котором нужно ответить на главный вопрос: "Какое видео-воспоминание о родной планете ты бы взял с собой в космическое путешествие?", сообщает пресс-служба Роскосмоса.

В рамках конкурса будут выбраны победители в номинациях: игровое кино, документальное кино, анимационное кино, а также приз зрительских симпатий. Отмечается, что фильм необходимо снять при помощи мобильных устройств; на хронометраж отводится не более одной минуты.

Конкурс будет проводиться с 26 июля по 15 сентября. Фильмы победителей войдут в "кинотеку" МКС. Также, участвуя в конкурсе, есть возможность получить новейший смартфон Nokia и памятные призы с автографами космонавтов. Объявление победителей приурочено к празднованию 4 октября 60-летия запуска первого искусственного спутника Земли.