Среднюю высоту полета МКС увеличат 9 и 25 августа

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Орбиту полета Международной космической станции (МКС) в августе планируется скорректировать дважды: 9 и 25 августа, сообщил РИА Новости представитель подмосковного Центра управления полетами (ЦУП).

"В августе намечено проведение двух маневров по увеличению средней высоты полета МКС: 9 и 25 августа. Первая коррекция состоится точно 9 числа, а дата 25 августа пока под вопросом: маневр может быть перенесен на более позднее время", — сказал собеседник агентства.

Ранее орбита корректировалась 18 мая на 350 метров для подготовки к посадке корабля "Союз МС-03".