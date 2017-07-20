Грузовик "Прогресс МС-05" отстыковали от Международной космической станции

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Грузовой космический корабль "Прогресс МС-05" отстыкован от Международной космической станции (МКС), он будет сведен с орбиты и в 0.41 мск 21 июля затоплен на "кладбище космических кораблей" в Тихом океане, сообщил РИА Новости представитель российского Центра управления полетами (ЦУП).

"Прогресс МС-05" отстыкован от МКС в расчетное время. Вход корабля в плотные слои атмосферы ожидается в 0.31 мск 21 июля. Приводнение несгоревших фрагментов космического грузовика запланировано в 0.41 мск в несудоходном районе Тихого океана", — сказал собеседник агентства.

"Прогресс МС-05" был запущен на последней в истории ракете "Союз-У". Пристыковавшийся к модулю "Пирс" МКС 24 февраля корабль восполнил часть техники, потерянной в аварии предыдущего грузовика "Прогресс МС-04".