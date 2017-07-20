Российские ученые улучшат качество отечественной керамики

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Группа ученых из Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова разработала биохимический способ отбеливания коалина, содержащего примеси железа. Новая технология позволит снизить зависимость российской промышленности от импортного сырья и повысить конкурентоспособность отечественной продукции.

Каолин и продукты его технологической обработки используются при производстве фарфоровой и фаянсовой посуды, бумаги, резины и пластиков, парфюмерной продукции ("белая глина"), строительных материалов – керамической плитки, керамогранита, сантехники и промышленного огнеупорного шамота, а также для каталитической очистки нефти и газа.

Сегодня существует проблема замещения импортных потоков каолина отечественным сырьем. Основными поставщиками каолина на мировой рынок являются США, Бразилия, Великобритания, Китай и Украина. После распада СССР Россия осталась без качественной сырьевой базы каолинов. Крупнейшие месторождения высококачественных каолинов остались за пределами России (на Украине и в Казахстане). Качество каолинов российских месторождений значительно уступает украинскому сырью. Долгое время российские предприятия практически не выпускали каолинов высокой белизны.

Коммерческая стоимость каолина в значительной степени зависит от белизны. Из-за наличия минеральных красящих примесей, главным образом минералов железа, большинство каолинов не являются белыми и требуют обогащения (отбеливания). Существующие методы обогащения не позволяют полностью избавиться от красящих примесей. Необходим поиск более эффективных способов отбеливания каолина. Ученые из РЭУ имени Г.В. Плеханова нашли решение данной проблемы и создали импортозамещающую технологию.

Группа ученых кафедры товароведения и товарной экспертизы РЭУ имени Г.В. Плеханова предложила технологическую схему двухстадийного способа удаления железа из состава каолина, сочетающую в себе биологическую и химическую редукцию Fe(III) в условиях застойного и промывного режимов влажности, а также последующую магнитную сепарацию. Процесс биоредукции Fe(III) повышает эффективность удаления железа из каолина.В результате применения новой технологической схемы обогащения каолина общее содержание Fe2O3 снижается с 1,21 до 0,43 %. Белизна каолина после удаления железа повышается с 34,5 до 71,6, а желтизна уменьшается с 18,4 до 6,8.

"Мы предложили комплексную технологию биохимического способа удаления железа из каолина, включающую ряд основных операций и следую-щие режимы обработки: мокрый помол каолина; магнитную сепарацию суспензии до биообработки каолина; смену водного режима с застойного (хранение суспензии) на промывной раствором оксалата аммония с последующей магнитной сепарацией", – пояснила один из авторов разработки, доцент кафедры товароведения и товарной экспертизы РЭУ имени Г.В. Плеханова Раиса Платова.

Применение нового биохимического способа отбеливания каолина позволит повысить качество отечественной керамической продукции, что в совокупности со значительным ростом цен на импортную продукцию, существенно усиливает конкурентоспособность российской. Ученые уже запатентовали технологию.