Российскую ракету с метановыми двигателями хотят назвать "Союз-7"

ЖУКОВСКИЙ, 18 июл – РИА Новости. Российская ракета-носитель с двигателями, работающими на метане, разработку которой ведет Ракетно-космический центр (РКЦ) "Прогресс", может получить название "Союз-7", сообщил журналистам во вторник гендиректор РКЦ Александр Кирилин.

"Раньше "Союз-5" планировали под СПГ (сжиженный природный газ – ред.), теперь проект по ракете на СПГ продолжаем под маркой "Союз-7", — сказал он на авиасалоне МАКС-2017.

До недавнего времени РКЦ "Прогресс" разрабатывал ракету среднего класса в рамках опытно-конструкторской работы "Феникс". Позднее ракета получила название "Союз-5".

"Союз-5" — ракета среднего класса, разрабатываемая в России на замену украинским "Зенитам". Носитель будет способен выводить на низкую околоземную орбиту до 17 тонн полезной нагрузки, в том числе по пилотируемой программе, а на геостационарную орбиту (с помощью разгонного блока) — до 2,5 тонны.

На "Союзе-5" планируется впервые запустить новейший российский космический корабль "Федерация" в беспилотном варианте в 2022 году и с экипажем в 2024 году. Ракета будет взлетать с модернизированного стартового комплекса под ракеты "Зенит" на космодроме "Байконур".