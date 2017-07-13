Биологи нашли "программу альфа-самца" в мозге мышей

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Китайские нейрофизиологи обнаружили в коре мозга мышей особую зону, стимуляция которой заставляет представителей сильного пола вести себя, как альфа-самцы, даже если они являются самыми слабыми представителями стаи, говорится в статье, опубликованной в журнале Science.

"Положение того или иного индивида в стае социальных животных часто зависит не только от их силы, но и их характера и особенностей психики. Часто многие животные доминируют в группах за счет того, что они часто побеждали в прошлом и могут использовать этот "эффект победителя" для установления или поддержания своего влияния в группе", — рассказывает Хайлань Ху (Hailan Hu) из университета провинции Чжецзян в Ханчжоу (Китай).

Программирование поведения

За последние годы ученые открыли несколько регионов мозга, отвечающих за различные особенности характера человека и животных, в том числе склонность к риску и заботе о ближних, а также за работу достаточно сложных поведенческих программ, о наличии которых сам их обладатель даже не подозревает.

К примеру, в январе этого года биологи из Йельского университета открыли своеобразную "программу хищника" в мозге мышей, включение которой превращает грызуна в суперагрессивного хищника, готового атаковать, преследовать и охотиться на любое животное или предмет. По соседству с этим поведенческим центром находится еще одна похожая зона, заставляющая животное испытывать страх и пытаться убежать от его источника.

Ху и ее коллеги открыли еще один пример подобной сложной программы, управляющей поведением грызунов, наблюдая за активностью мозга в тот момент, когда два самца сталкиваются друг с другом в узком проходе и пытаются пройти на противоположную сторону.

Как правило, подобные ситуации практически всегда заканчиваются конфликтом, в ходе которого один из самцов, считающий себя более сильным, попытается оттолкнуть или вытеснить "противника" из прохода. В свою очередь, "бета" или "омега" самец застынет на месте и не будет совершать никаких движений, чтобы не провоцировать "альфу".

История прошлых столкновений подобного рода, как выяснила Ху в ходе предварительных экспериментов, достаточно сильно влияет на поведение мышей и заставляет их или вести себя более агрессивно, если им раньше сопутствовала удача, или наоборот, быть чрезмерно острожными, если раньше они проигрывали в схватках с другим "альфой".

Сила репутации

Наблюдая за работой мозга мышей в подобные драматические моменты, ученые пытались понять, где хранится эта информация в мозге и как она влияет на поведение мышей при встрече в "тесном переулке".

Как оказалось, в фронтальной коре их мозга есть особая группа клеток, активность которой напрямую отражала то, как часто мышь проигрывала или выигрывала в ходе прошлых столкновений с другими самцами. Это открытие натолкнуло ученых на мысль – что произойдет, если эту часть коры искусственно подавить или включить в момент встречи с "оппонентом".

Для проверки этой идеи ученые заразили мозг нескольких самцов специальным ретровирусом, который заставил нейроны производить особые белки, заставляющие их реагировать на свет и отключаться или включаться при облучении синим лазером.

Когда ученые отключали эти клетки в мозге альфа-самцов, те забывали о своем высоком статусе и начинали вести себя крайне осторожно даже при встрече с очень слабыми соперниками, явно уступающими им в силе, отступая даже в абсолютно выигрышных ситуациях.

С другой стороны, когда Ху и ее коллеги подсвечивали эти клетки в мозге "омег", те начинали нагло толкать даже самых сильных и явно опасных для них самцов. Это резко повысило число их "побед" и повысило их социальный статус на 1-2 уровня, причем около половины их них сохранили его даже после выключения центра "альфа-самца" и возвращения к старой программе поведения.

Схожая область, как считают ученые, может присутствовать и в мозге человека, и нарушения в ее работе могут быть связаны с развитием множества болезней и психических нарушений. Ее изучение, таким образом, поможет понять, как можно избавиться от этих проблем и сделать людей более уверенными в себе и в своих силах.