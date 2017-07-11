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РИА Наука
РИА Наука

Российские ученые проследили за тем, как раскаляется корона Солнца

13:1111.07.2017
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© NASAВыброс корональной массы на СолнцеВыброс корональной массы на Солнце
© NASA

МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Астрофизики из Физического института РАН проследили за тем, как корона Солнца, внешний слой его атмосферы, разогревается до нескольких миллионов градусов, используя данные с трагически погибшего спутника "Коронас-Фотон", говорится в статье, опубликованной в Astrophysical Journal.

Высокая температура короны — самого верхнего слоя солнечной атмосферы — до сих пор остается загадкой для астрофизиков. Нижележащие слои Солнца — хромосфера и фотосфера — разогреты до температуры десять тысяч градусов Кельвина. В пограничном слое между короной и фотосферой толщиной в несколько километров эта температура резко увеличивается в сотни тысяч раз и достигает примерно миллионов градусов Кельвина. Полноценное объяснение этого феномена, не вызывающего сомнений у большинства ученых, пока не существует.

Схема рождения солнечного ветра
© Фото : NASA's Goddard Space Flight Center/Lisa Poje
Астрофизики раскрыли тайну рождения солнечного ветра

Для раскрытия этой тайны, как рассказывает Сергей Богачев и Алексей Кириченко из Физического института РАН в Москве, в 2009 году был выведен зонд "Коронас-Фотон" – первая полностью российская солнечная обсерватория, построенная специально для наблюдений за процессами в короне Солнца и ее окрестностях.

"Коронас-Фотон" проработал на орбите всего 278 дней и вышел из строя в конце декабря 2009 года из-за конструктивных дефектов, препятствовавших нормальной перезарядке батарей зонда и одновременной работе его научных инструментов. Несмотря на свою короткую жизнь, солнечная обсерватория смогла собрать достаточное количество данных для того, чтобы физики смогли проследить за тем, как происходит нагрев материи Солнца во время микровспышек на его поверхности.

Гигантские магнитные торнадо, разогревающие газ в короне Солнца до миллиона градусов Кельвина
© Wedemeyer-Böhm et al. (2012). / VAPOR
Ученые поймали магнитные супер-торнадо, разогревающие корону Солнца

В общей сложности, как передает пресс-служба Российского научного фонда, телескоп смог увидеть примерно 480 слабейших вспышек класса А0.1, измерить их спектр и температуру Солнца в тот момент, когда они возникали на поверхности светила.

Как показали эти наблюдения, даже самые слабые вспышки выделяли достаточное количество энергии для того, чтобы разогреть материю короны до температуры в 3-4 миллиона градусов Кельвина, что раньше считалось невозможным. Изучив самые слабые вспышки, Богачев и Кириченко пришли к выводу, что их энергию нужно уменьшить на три порядка для того, чтобы они перестали нагревать атмосферу Солнца в принципе. Вдобавок, они обнаружили, что слабые вспышки взаимодействуют с короной не так, как это делают более их мощные "кузены" класса А1 и выше.

Коронас-Фотон перед запуском. Архив
© ТЕСИС (ФИАН)
"Коронас-Фотон" был потерян из-за низкого качества химических батарей

Так как слабые вспышки возникают на поверхности светила практически постоянно, то можно говорить о том, что вспышки на поверхности светила могут быть главным механизмом разогрева солнечной короны.

Точный ответ на этот вопрос можно будет получить только после запуска наследника "Коронас-Фотона", зонда "Арка", который сейчас создается ФИАН и НПО имени Лавочкина. По словам ученых, он сможет видеть вспышки в 20 раз лучше, чем его предшественник, что поможет им увидеть самые слабые вспышки на поверхности Солнца.

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